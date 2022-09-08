快訊

西工遭駭 曾是殲20總設計師的母校 若真是美所為也不稀奇

衝這3國買iPhone 14！這裡便宜到賺1張廉航來回機票

有你嗎？網列iPhone 14換機潮「四大族群」 苦主哭了

老翁誤信欠費詐騙老梗 領錢回家遇警員點醒 保住10萬元

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市魏姓老翁誤信詐騙電話，有醫療費用未結清，帳戶恐被凍結。他到郵局領出10萬元，返家途中遇到認識的警員，才被點醒被騙了，重返郵局把10萬元又存回帳戶內。

新北瑞芳警分局今早表示，家住福隆地區的魏老先生，昨天在家接獲詐騙集團成員打來的電話，告訴老翁在亞東醫院有筆4萬元的費用未結清。若是不繳清，持續積欠，帳戶存款將被監管，暫時無法使用。

魏姓老翁信以為真，馬上到郵局提領10萬元，打算去繳費。在返家途中碰上在路口執勤的福隆派出所警員蕭盛元，蕭見老翁神像有異，不像平日的模樣，詢問在忙什麼，老翁便告訴他帳戶可能被凍結的事情。

蕭員聽完，告訴魏姓老翁這是詐騙老梗，並協助他確認沒有積欠醫療費用後，陪他回到郵局，再將10萬元存回郵局。

瑞芳警分局長謝龍富肯定蕭員機警，協助魏姓老翁守住血汗錢，將公開表揚，並呼籲民眾接獲可疑來電，可撥打165反詐騙專線或是110專線詢問，避免遭詐騙。

新北市魏姓老翁（左）誤信詐騙電話到郵局領出10萬元，經蕭姓警員提醒才警覺被騙，重返郵局把10萬元存回帳戶內。記者邱瑞杰／翻攝
新北市魏姓老翁（左）誤信詐騙電話到郵局領出10萬元，經蕭姓警員提醒才警覺被騙，重返郵局把10萬元存回帳戶內。記者邱瑞杰／翻攝
新北市魏姓老翁（右）誤信詐騙電話到郵局領出10萬元，經蕭姓警員提醒才警覺被騙，重返郵局把10萬元存回帳戶內。記者邱瑞杰／翻攝
新北市魏姓老翁（右）誤信詐騙電話到郵局領出10萬元，經蕭姓警員提醒才警覺被騙，重返郵局把10萬元存回帳戶內。記者邱瑞杰／翻攝

詐騙集團 郵局

延伸閱讀

疑偷電！郵局電動車插座接「大同電鍋」網傻眼：行走的廚房?

韓劇看多後遺症？「歐巴」詐財險得逞 暖警現身雲林熟女才夢醒

老翁公園遛狗認識愛狗女 竟藉口躲雨在長椅上性侵她

線上假爺孫戀真詐財 老翁受騙「蜜月基金」攏是假

相關新聞

代購團購小心假貨！彰化男仿冒名店「不二坊」 2年賣上萬盒獲利600萬

保二刑大偵一隊獲報日前南下彰化查葉姓男子以代購與團購為名，涉嫌以來路不明蛋黃酥魚目混珠於仿冒包裝盒中販售，查獲仿冒商標包...

粗心騎士機車鑰匙忘了拔　他偷車還酒駕罪加一等

高雄市一名林姓男子將機車停在漢慶街，忘了拔走鑰匙，吳姓男子經過偷走機車當代步工具；警方獲報調監視器，以車辨系統追查，翌日...

影／省錢騙很大 ! 假台電裝省電電表騙上百萬 警籲小心

假冒瓦斯公司檢查詐騙安裝費用屢見不鮮，現在又有新手法；台南永康區出現男子假冒台電承包商，誆稱裝第二個電錶可「平均用電度數...

影／驚！差兩秒就撞上女學生 女駕車失控連撞兩商店

彰化縣39歲范姓女子昨天傍晚駕車載著一個小孩，停在花壇鄉中正路，但突然失控，差兩秒鐘就撞上一名女學生，隨即撞進一家婦嬰用...

老翁誤信欠費詐騙老梗 領錢回家遇警員點醒 保住10萬元

新北市魏姓老翁誤信詐騙電話，有醫療費用未結清，帳戶恐被凍結。他到郵局領出10萬元，返家途中遇到認識的警員，才被點醒被騙了...

他盜用車聚參展人證件辦電話門號 偽造文書起訴

劉姓男子利用車聚展覽，取得參展人的身分證影本，竟上網買來偽造的參展人健保卡影本，透過電信公司的朋友，涉嫌以偽造雙件證影本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。