老翁誤信欠費詐騙老梗 領錢回家遇警員點醒 保住10萬元

新北市魏姓老翁誤信詐騙電話，有醫療費用未結清，帳戶恐被凍結。他到郵局領出10萬元，返家途中遇到認識的警員，才被點醒被騙了，重返郵局把10萬元又存回帳戶內。

新北瑞芳警分局今早表示，家住福隆地區的魏老先生，昨天在家接獲詐騙集團成員打來的電話，告訴老翁在亞東醫院有筆4萬元的費用未結清。若是不繳清，持續積欠，帳戶存款將被監管，暫時無法使用。

魏姓老翁信以為真，馬上到郵局提領10萬元，打算去繳費。在返家途中碰上在路口執勤的福隆派出所警員蕭盛元，蕭見老翁神像有異，不像平日的模樣，詢問在忙什麼，老翁便告訴他帳戶可能被凍結的事情。

蕭員聽完，告訴魏姓老翁這是詐騙老梗，並協助他確認沒有積欠醫療費用後，陪他回到郵局，再將10萬元存回郵局。