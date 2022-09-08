老翁誤信欠費詐騙老梗 領錢回家遇警員點醒 保住10萬元
新北市魏姓老翁誤信詐騙電話，有醫療費用未結清，帳戶恐被凍結。他到郵局領出10萬元，返家途中遇到認識的警員，才被點醒被騙了，重返郵局把10萬元又存回帳戶內。
新北瑞芳警分局今早表示，家住福隆地區的魏老先生，昨天在家接獲詐騙集團成員打來的電話，告訴老翁在亞東醫院有筆4萬元的費用未結清。若是不繳清，持續積欠，帳戶存款將被監管，暫時無法使用。
魏姓老翁信以為真，馬上到郵局提領10萬元，打算去繳費。在返家途中碰上在路口執勤的福隆派出所警員蕭盛元，蕭見老翁神像有異，不像平日的模樣，詢問在忙什麼，老翁便告訴他帳戶可能被凍結的事情。
蕭員聽完，告訴魏姓老翁這是詐騙老梗，並協助他確認沒有積欠醫療費用後，陪他回到郵局，再將10萬元存回郵局。
瑞芳警分局長謝龍富肯定蕭員機警，協助魏姓老翁守住血汗錢，將公開表揚，並呼籲民眾接獲可疑來電，可撥打165反詐騙專線或是110專線詢問，避免遭詐騙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言