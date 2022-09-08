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影／大媽騎車橫越馬路陷死角被撞倒 這次大車煞住了

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市桃園區一名女子昨騎車沿春日路行駛，綠燈亮時突然橫越馬路要左轉，陷入後方大貨車視線死角，機車遭撞倒卡在輪下，所幸貨車駕駛反應及時，雙方均未受傷；警方正在釐清肇責，也呼籲民眾騎車應遵守交通規則。

警方調查，60多歲吳姓女機車騎士昨天10時11分許沿春日路、往三民路一段方向行駛，在中興路口停等紅燈，左側則是鄭姓男子駕駛的大貨車；綠燈亮時，吳女突然橫越馬路，要轉入中興路，陷入大車視線死角，被撞倒在地。

鄭男剛要起步，就感覺到碰撞，機警煞停，雙方都沒有受傷，機車卡在左前輪下，車損也不嚴重。警方獲報立即抵達現場處置，經查雙方也都沒酒駕，肇事責任待後續釐清；警方也呼籲汽機車駕駛人，應遵循交通規則行駛，以維護交通安全。

吳姓女機車騎士陷入大貨車視線死角，被撞倒在地，所幸雙方無傷。記者楊湛華／翻攝
吳姓女機車騎士陷入大貨車視線死角，被撞倒在地，所幸雙方無傷。記者楊湛華／翻攝

桃園 機車騎士

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