假台電承包商誘裝第2電錶省電費詐百萬 台南男落網
台南陳姓男子假冒台電承包商，向住戶謊稱加裝第2個電錶可省電費，卻在收取款項後消失無蹤，至少40人受害，詐騙金額逾新台幣百萬元，警方已將陳男逮捕送辦。
台南市警察局永康分局今天告訴中央社記者，台南市永康區李姓婦人5日報案指稱，一名中年男子7月下旬到訪自稱是台電承包商，可協助裝設住家電錶節省電費，費用是2萬2000元，且須先行繳費。
李女不疑有他，當場交付訂金5000元，這名男子隔天前往拉管線及裝設電錶外殼，李女再交付尾款1萬7000元，男子隨即謊稱內錶得等台電核准再安裝；但李女等了數個禮拜未見男子蹤影，電話也不通，詢問鄰居才知已有人受騙。
警方獲報發現，永康區已有5名被害人報案，立刻調閱監視器，6日將家住台南市安南區的54歲陳男逮捕到案。
警方調查，陳男假冒台電承包商，逐戶按電鈴推銷裝電錶省電費，單是永康區5月至7月已有11人受騙，全市共40多人受害，每人遭詐騙金額從1萬5000元至2萬5000元不等，陳男獲利逾100萬元；警方昨天訊後依詐欺罪嫌送辦。
警方表示，用戶裝設電錶，須先透過持有執照的水電行向台電申請，核准後才由台電掛錶，一般費用僅約5500元。
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