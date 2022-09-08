他盜用車聚參展人證件辦電話門號 偽造文書起訴

劉姓男子利用車聚展覽，取得參展人的身分證影本，竟上網買來偽造的參展人健保卡影本，透過電信公司的朋友，涉嫌以偽造雙件證影本，申請手機門號和預付卡，取得電信公司專案搭配的門號手機、平板電腦等產品。高雄地檢署依偽造文書等罪嫌起訴劉姓男子。

起訴指出，2020年7月，劉姓男子利用在高雄港駁二碼頭棧二庫舉辦車聚機會，取得參展人的身分證影本或證件翻拍照片，便上「Onion Browser（洋蔥瀏覽器）」，將其中6名參展人的證件影本傳給不知名賣家，買這6人的偽造健保卡影本，交給在某電信公司高雄鳳山區門市的鄭姓朋友，申請月租型行動電話及預付卡門號。

由於電信公司對申辦新門號，有搭配送手機、平板電腦或分享器等產品的專案，劉涉嫌以他人名義申辦門號，致電信公司陷於錯誤，核給門號，但他只向朋友拿其中2張門號晶片卡，其餘專案產品回賣給門市，所得金額當預繳門號電信費。直到近2個月後，其中1名車聚參展人要辦行動電話新門號，才發現遭冒名申辦行動電話，報警處理。