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他盜用車聚參展人證件辦電話門號 偽造文書起訴

聯合報／ 記者林保光／即時報導

劉姓男子利用車聚展覽，取得參展人的身分證影本，竟上網買來偽造的參展人健保卡影本，透過電信公司的朋友，涉嫌以偽造雙件證影本，申請手機門號和預付卡，取得電信公司專案搭配的門號手機、平板電腦等產品。高雄地檢署依偽造文書等罪嫌起訴劉姓男子。

起訴指出，2020年7月，劉姓男子利用在高雄港駁二碼頭棧二庫舉辦車聚機會，取得參展人的身分證影本或證件翻拍照片，便上「Onion Browser（洋蔥瀏覽器）」，將其中6名參展人的證件影本傳給不知名賣家，買這6人的偽造健保卡影本，交給在某電信公司高雄鳳山區門市的鄭姓朋友，申請月租型行動電話及預付卡門號。

由於電信公司對申辦新門號，有搭配送手機、平板電腦或分享器等產品的專案，劉涉嫌以他人名義申辦門號，致電信公司陷於錯誤，核給門號，但他只向朋友拿其中2張門號晶片卡，其餘專案產品回賣給門市，所得金額當預繳門號電信費。直到近2個月後，其中1名車聚參展人要辦行動電話新門號，才發現遭冒名申辦行動電話，報警處理。

劉在檢方偵訊時否認涉案，並稱是電信公司的朋友私自拿走參展人資料，但雄檢查出，他曾在Line通訊軟體，傳6名參展人的不實雙證件影本給這名朋友，認為他嫌疑重大，依偽造文書及詐欺罪嫌提公訴。

劉姓男子利用在駁二車聚展覽參展人的證件影本，辦行動電話門號吃官司。圖為駁二棧二庫，途中人物與新聞無關。記者林保光／攝影
劉姓男子利用在駁二車聚展覽參展人的證件影本，辦行動電話門號吃官司。圖為駁二棧二庫，途中人物與新聞無關。記者林保光／攝影

健保卡 偽造文書 身分證

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