高雄賊偷走餐飲店近萬元 喝酒賞海景被活逮喊：攏我擔

高雄市旗津區一名呂姓男子上月底潛入一家打烊的餐飲店行竊，搜刮9950元後逃逸；警方獲報調監視器，鎖定轄內列管慣竊呂男所為，循線追查，6天後巡經貝殼館時，發現呂躺在階梯喝酒賞海景，呂見事跡敗露，大言不慚：「攏我擔」，被警逮捕送辦。

警方指出，40歲的呂姓男子上月30日趁旗津區一間餐飲店打烊之際，半夜潛入店內行竊，在收銀機搜刮9950元後逃離；店家翌日上午開門營業，發現遭人闖空門報警。

轄區鼓山警分局旗津分駐所警方獲報，調閱監視器查看，發現竊賊身影是轄區列管的慣竊呂姓男子所為，於是循線追查；呂男得手近萬元後，為躲避警方查緝，還逃到市區，以為風頭過了，又回到旗津區。

5日晚上，警方巡邏經過貝殼館，見呂男悠哉地橫躺在階梯上喝酒看海景，於是通知支援警力到場。警方趨前將呂男團團圍住，呂見行竊事跡敗露，還大言不慚地對警方說「攏我擔」，當場被員警吐槽「本來就是你」。

呂男落網時，得手贓款已全部花光，警詢後被依竊盜罪嫌移送法辦。

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