山友登玉山返程右膝疼痛 警消深夜救援

3名登山客昨天攻頂玉山返程下山，其1名山友因右膝疼痛不適僅能緩慢下山，到晚間10點多時同行山友憂山路暗加上路突崎嶇，為防發生意外，向警、消單位求援，阿里山消防分隊與派出所員警獲報立即前往，並在距塔塔加登山口約1公里處接觸到3名山友，以照明設備陪同下山，今凌晨12點43分均平安返回登山口，危機解除。

嘉義縣消防局昨夜10點9分接獲山域事故救援案件，指稱疑山友單攻玉山失聯，立即出勤阿里山分隊與員警一同前往搜尋，警、消11點23分抵達塔塔加登山口，並於凌晨12點10分接觸求援山友，得知其中ㄧ名山友因右膝疼痛移動困難，加上半夜下山危險性高才求援。

警、消人員以照明設備陪同3名山友緩慢下山到登山口，在今凌晨12點43分順利抵達登山口，右膝疼痛山友向警消表示，不需送醫治療，向警消道謝後，3人自行開車離開，深夜救援平安完成。