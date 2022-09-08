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桃園通緝犯竊車拒檢「警車撞出一個洞」 勇警負傷逮人

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市埔子派出所員警昨晚追查失竊車，遇竊賊開車拒檢並衝撞，警方一路緊追在後，還隨他徒步跳牆追捕，其中員警王孝慈因而扭傷腳，仍奮勇逮捕因毒品案被通緝的高姓犯嫌，全案依竊盜罪嫌送辦，而王員英勇表現也獲各界慰勉肯定。

桃園警分局埔子派出所昨天18時30分許受理報案，被害人稱停放在慈文路黑色轎車遭竊，員警循線追查，發現那輛車正往大園方向行駛，馬上分組追緝並通報該轄區分局協助攔查。

埔子所警員王孝慈及劉宥佳21時45分許，循線在大園菓林路發現失竊轎車，立即在後方鳴笛，示意駕駛高姓男子（35歲）停車受檢，高見前方無處可逃，突然一個大迴轉掉頭朝警車對向逃逸；員警將車頭朝左阻擋他離開，對方卻悍然衝撞警車後加速逃逸，衝擊大到警車頭都被撞破。

員警見狀尾隨追緝，並通報航空警察局及大園分局警力加入追捕。高男被包圍退無可退，竄入附近加油站後方空地後，棄車翻牆逃逸，王員緊隨追捕，劉員則引導支援警力緝捕方向。

王員在追逐高男期間，隨高男躍下高約3公尺多的擋土牆，左腳不慎扭傷，仍強忍疼痛，在離棄車現場數十公尺的溝渠空地奮勇將他制伏，支援警力到場後也將高拉上路面壓制並上銬，赫然發現他除偷車外，還因涉及毒品案被發布通緝中，全案依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

高男在逃逸期間撞到胸口，被逮時嚷著無法呼吸，員警通知消防人員到場為王、高檢查救護，均無大礙。王孝慈抓捕人犯負傷，警局長許錫榮馬上指派駐區督察顏證文代表慰問，桃園分局警友辦事處主任簡寶鋐也立即到所致贈獎勵金，對勇警表現至感佩服。

高男拒檢逃逸，還衝撞巡邏車，撞出一個大洞。記者楊湛華／翻攝
高男拒檢逃逸，還衝撞巡邏車，撞出一個大洞。記者楊湛華／翻攝
桃園分局警友辦事處主任簡寶鋐致贈王孝慈獎勵金，讚賞他勇於任事。記者楊湛華／翻攝
桃園分局警友辦事處主任簡寶鋐致贈王孝慈獎勵金，讚賞他勇於任事。記者楊湛華／翻攝
高姓犯嫌將失竊黑色轎車停放在加油站旁空地後徒步逃逸。記者楊湛華／翻攝
高姓犯嫌將失竊黑色轎車停放在加油站旁空地後徒步逃逸。記者楊湛華／翻攝

桃園 毒品

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