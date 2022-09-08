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影／巡邏警凌晨遇穿山甲過馬路 憂心「路殺」暖心護送
2009年八八風災重創南橫公路，經過近13年努力，今年4月底即將全線有條件通車；沿途除有壯麗的山川美景，生態也相當豐富，日前六龜警分局荖濃派出所員警在台20線往甲仙方向邊坡處，發現幼小的穿山甲橫越馬路，因憂心遭路過來車「路殺」，警見狀立即上前戒護，讓牠安全返回山林。
荖濃派出所員警昨天凌晨1時許，巡邏行經南橫台20線往甲仙方向邊坡處，有野生動物正緩步橫越馬路，因天色昏暗，起初誤以為是白鼻心，近看才發現是保育類穿山甲。
警憂心夜晚路過的車輛未注意，恐將穿山甲輾斃，便在現場護送牠，直到遠離道路，回歸山林。
警方提醒，穿山甲屬保育類野生動物，不可隨意捕捉或宰殺，違者依野生動物保育法，可處6個月至5年以下徒刑，併科20萬元至100萬元以下罰金。
警方也呼籲，民眾行駛山區，應減速慢行、小心駕駛，如發現野生保育類動物時，勿逕行捕捉或飼養，提醒民眾切勿以身試法。
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