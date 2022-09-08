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瑞芳區公所外牆有蜂窩 男子摘除過程中被螫傷 送醫不治
新北市瑞芳區公所外牆有個虎頭蜂窩，市府動保處昨天委外摘除過程中，在下方警戒的鄭姓男子被蜂螫傷休克，消防人員獲報將他送醫。基隆長庚醫院今早表示，鄭男急救無效，醫師昨天深夜11點宣告死亡。警方今將報驗調查。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心昨天下午2點30分接獲報案，瑞芳區逢甲路區公所外有人被蜂螫傷。消防人員到場救護時，60多歲鄭男意識不清，隨後失去呼吸心跳，緊急送往基隆長庚醫院急救，未能救回性命。
距了解，瑞芳區公所外牆3樓天花板高度有個虎頭蜂窩，動保處委員廠商出動工程車前往清楚，1名工人空著全套防護裝備，乘坐伸縮吊臂上升後，以網具拆除蜂窩。過程中有虎頭蜂飛出，在下方警戒的鄭姓男子臉部被蜂螫傷導致昏迷。
長庚醫院上午表示，鄭男經急救無效，昨晚11點死亡。警方今將報請檢察官檢驗，釐清意外外發生過程及業者是否有疏失等細節。
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