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台中酒店深夜鬧事延燒到醫院 囂張撂人衝急診室開扁

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓男子今凌晨在知名酒店外失控，酒醉打傷劉姓男子及王姓酒店小姐，劉、王被送往澄清醫院後，林的3名友人為理論竟衝進急診室大鬧，還和醫院警衛發生拉扯並痛毆劉男一頓，警方出動15人趕赴現場已鳥獸散，但隨即通知鬧事的白姓、林姓及王姓3名男子，依妨害秩序等罪嫌移送。

台中第6分局調查，林姓男子（42歲）今凌晨12點多在西屯區青海南街知名酒店情緒失控，酒後先是朝另名劉姓男子（51歲）大打出手，兩人拉扯期間另名酒店王姓小姐（39歲）試圖上前勸架也遭受波及被毆到頭暈想吐。

警方獲報到場時，打人的林男渾身酒氣不願配合，還不斷自顧往前走想離開現場，經警方多次告知他打傷人並喝斥停下來都不理，甚至還出手拉扯行為相當脫序，警方拿出辣椒水朝林噴灑他才痛到倒地被上銬就範。

警方先依妨害公務、傷害等罪嫌將林男送辦，另現場受傷的劉男、王女則協助由消防送往澄清醫院治療；未料林男的白姓友人獲報，竟又撂來林姓、王姓同夥，3名男子深夜12點多闖進醫院幾診室內一陣大鬧。

當時醫院警衛時圖攔阻也被打傷，白等3人發現就醫的劉男為了出氣又朝他痛毆一頓，警方再度獲報趕赴澄清醫院，但當時人已經鳥獸散，院方人員也表示對方一進來就打人，地上文件、桌椅散落一地。

警方經掌握動手3人身分後隨即通知到案，白、林及王也在1小時內配合到轄區派出所接受詢問，並表示為了替友人體論才在急診室動手，詢後3人被依妨害秩序、傷害及醫療法等移送法辦。

林男在酒店外毆傷劉男，警方到場不配合結果被噴辣椒水才就範。記者曾健祐／翻攝
林男在酒店外毆傷劉男，警方到場不配合結果被噴辣椒水才就範。記者曾健祐／翻攝
林的白姓友人等3人為理論竟衝到澄清醫院急診室大鬧打人。記者曾健祐／翻攝
林的白姓友人等3人為理論竟衝到澄清醫院急診室大鬧打人。記者曾健祐／翻攝
警方經鬧事一干人等帶回訊問。記者曾健祐／翻攝
警方經鬧事一干人等帶回訊問。記者曾健祐／翻攝

酒店 妨害公務

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