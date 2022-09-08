5男大生遊西子灣 開窗持榔頭耍帥網酸：要和猴子輸贏

高雄市中山大學文學院外的蓮海路，昨有一輛轎車後座乘客開窗手持榔頭比劃，遭後方車拍下附照PO網，有網友酸「要和壽山猴子輸贏」；轄區警方獲報，查出原來是5名中部某大學男大生駕車遊西子灣，後座同學耍帥所致，警方已告誡勿再犯。

臉書社團「爆料公社」昨有網友貼文指，「中山大學文學院外的道路，我看到了什麼」，並附上2張照片和影片，照片中是一輛轎車，只見車後座有人開窗手持榔頭沿途比劃，貼文引起網友熱議。

有網友酸「要去跟壽山的猴子輸贏嗎？」有網友幫解套說，「身為修車工 身上有個一兩支鐵鎚也是正常的」、「工班大隊？」、「板模工趕著去上班釘板模」、「是不是路上有人車子拋錨急叩修車師傅？」、「身為一個高雄人，難道不知道上柴山要帶防身器材！」

另有網友說，「可能不打棒球改打鐵了」、「小隻索爾」、「轉彎除了方向燈還+打手勢，難得的優良車輛！」也有不少網友直指，「車輛跨越雙黃線」。

鼓山警分局表示，轄區新濱派出所迄今未接獲相關報案，因網友貼文，警方立即聯繫車主，設籍台南市東區的吳姓車主表示，車子由就讀中部大學的兒子使用中，並提供聯絡電話供警方釐清原委。

吳姓男大生向警方表示，昨和4名同學駕車到柴山和西子灣遊玩，只是純粹欣賞風景未下車，也未與他人發生糾紛，因其中一名同學發現後座置物袋裡有榔頭，一時好奇拿在手上，開窗把玩，並未朝任人攻擊或挑釁。