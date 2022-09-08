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男嬰急難產救回呼吸心跳 苗消為他集氣加油

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市一名新生兒今年7月急難產，出生時失去呼吸心跳，警消人員不放棄搶救，恢復呼吸心跳，仍在加護病房觀察中，縣政府消防局昨天公布案例，也為小男嬰集氣加油。

消防局昨天在臉書公布小男嬰搶救過程，引起熱烈回響，也為小生命加油，消防局指出，頭份消防分隊7月15日凌晨3點多接獲報案，救護人員趕至現場發現1名婦人在住家急產，男嬰頭部卡住10多分鐘，無法順利生產。

救護人員立刻指導孕婦拉梅茲呼吸法，及適度牽引胎兒，邊準備緊急送醫作業，5、6分鐘後，胎兒終於順利產出，警消使用抽吸球清除口鼻部的羊水，評估生命徵象，發現胎兒沒有自主呼吸跟心跳，開始實施小兒心肺復甦術（CPR），同時用搬運毯將母子送到醫院。

消防局指出，送醫過程救護人員不斷CPR，新生兒醫護人員院急救下， 恢復了呼吸心跳，這也是消防局從到院前心肺功能停止（OHCA）救回的最小傷病患，目前還在加護病房（ICU）觀察，希望他未來能一切平安

苗栗縣頭份市一名新生兒今年7月急難產，出生時失去呼吸心跳，警消人員不放棄搶救，恢復呼吸心跳，仍在加護病房觀察中。記者范榮達／翻攝
苗栗縣頭份市一名新生兒今年7月急難產，出生時失去呼吸心跳，警消人員不放棄搶救，恢復呼吸心跳，仍在加護病房觀察中。記者范榮達／翻攝

新生兒 CPR

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