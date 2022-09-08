摸走機車皮包被人追逐 丟進路旁車底想滅證仍人贓俱獲

基隆市陳姓男子涉嫌偷走他人，放在機車把手下方前置物格的小皮包。路人發現出聲喝斥並追逐，陳疑自知無法脫身，逃離途中把小皮包丟進路旁汽車下方，以免被逮時人贜俱獲。路人全程目睹，警員從車底拿出皮包，並將陳男帶回偵詢後，依竊盜罪嫌將他送辦。

基隆市警三分局今早表示，昨天中午12點多接獲報案，七堵區明德一路有小偷。七堵派出所副所長王愛榮和警員朱富民、鄧宗瑋前往處理，到場時發現熱心民眾正在路上追逐年約70歲陳男，並高喊小偷，警民合力攔下陳男。

目睹陳嫌作案的許姓男子說，他在明德一路、崇智街口看到陳男形跡可疑報案，見陳拿走路旁機車前置物格的拉鏈單口小皮包出聲制止。陳男發現行跡敗露快步逃跑，許男一路尾隨。此時員警也到達現場，合力攔下調查。

陳男否認有不法行為，但許男告訴警方，看到陳男行竊，並把偷來的皮包丟進路旁汽車底盤下方。警員檢視車子下方果然看到皮包，取出證物並將陳男帶回偵訊後，依竊盜罪兼送辦。