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摸走機車皮包被人追逐 丟進路旁車底想滅證仍人贓俱獲

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市陳姓男子涉嫌偷走他人，放在機車把手下方前置物格的小皮包。路人發現出聲喝斥並追逐，陳疑自知無法脫身，逃離途中把小皮包丟進路旁汽車下方，以免被逮時人贜俱獲。路人全程目睹，警員從車底拿出皮包，並將陳男帶回偵詢後，依竊盜罪嫌將他送辦。

基隆市警三分局今早表示，昨天中午12點多接獲報案，七堵區明德一路有小偷。七堵派出所副所長王愛榮和警員朱富民、鄧宗瑋前往處理，到場時發現熱心民眾正在路上追逐年約70歲陳男，並高喊小偷，警民合力攔下陳男。

目睹陳嫌作案的許姓男子說，他在明德一路、崇智街口看到陳男形跡可疑報案，見陳拿走路旁機車前置物格的拉鏈單口小皮包出聲制止。陳男發現行跡敗露快步逃跑，許男一路尾隨。此時員警也到達現場，合力攔下調查。

陳男否認有不法行為，但許男告訴警方，看到陳男行竊，並把偷來的皮包丟進路旁汽車底盤下方。警員檢視車子下方果然看到皮包，取出證物並將陳男帶回偵訊後，依竊盜罪兼送辦。

基隆警三分局表示，警力有限，民力無窮，維護治安、打擊犯罪需要全民共同合作。民眾無論在何時何地，只要發現可疑人、事、物，都可撥打「110」電話反映或報案，共同維護社會安全，並提醒民眾提升防盜觀念與措施，避免給不法之徒有機可乘。

基隆市陳姓男子（右）涉嫌偷走他人機車置物格的小皮包，路人發現報案，遭警民合力逮捕。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市陳姓男子（右）涉嫌偷走他人機車置物格的小皮包，路人發現報案，遭警民合力逮捕。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市陳姓男子（右）涉嫌偷走他人機車置物格的小皮包，路人發現報案，遭警民合力逮捕。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市陳姓男子（右）涉嫌偷走他人機車置物格的小皮包，路人發現報案，遭警民合力逮捕。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市陳姓男子（右）涉嫌偷走他人機車置物格的小皮包，發現行跡敗露把皮包丟進路旁汽車車底。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市陳姓男子（右）涉嫌偷走他人機車置物格的小皮包，發現行跡敗露把皮包丟進路旁汽車車底。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 竊盜

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