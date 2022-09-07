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不滿提分手男持刀抵住女方脖子 恫嚇「不復合就讓妳死」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣潘女與黃男兩人原是同居情侶，黃男不滿潘女提議分手，竟多次跟蹤騷擾潘女，還持刀抵住潘女脖子、拿玻璃瓶敲潘女頭部，恫嚇「不復合就讓妳死」，檢警接獲報案後調查，屏東地檢署認定黃男有反覆實施違反跟蹤騷擾防治法、傷害、恐嚇、強制等罪之虞，向屏東地院聲請羈押獲准。

檢方調查，黃男與被害女子潘女是同居情侶，黃因不滿潘女提議分手，竟多次跟蹤騷擾，將在8月31日晚間，持續打電話給潘女，還到潘女恆春鎮住處盯梢、守候騷擾。潘女與母親要求黃男離去，黃男竟向潘母恫稱「要對妳們不利」。

未料，9月2日，潘女再次向黃男明確告知分手，但是黃男為求復合，同日先對潘女的父親恫稱要對其及潘女不利，4日下午，黃男持破壞剪至潘女住處破壞紗門，擅自進入後，將潘女的行動電話摔毀，並以手掐住潘女脖子，手持菜刀抵住潘女脖子，若不願復合就讓妳死等語相脅。

未料，黃男見潘女無反應，手持玻璃瓶敲打潘女後腦杓，恫稱，不願復合就要讓黃女家破人亡，以及我就先殺了妳再自殺等情詞，讓潘女心生畏懼且受有身體多處傷害。

檢方訊問後認為，黃男與被害人潘女前為同居情侶，為家庭暴力防治法家庭成員關係，但在前述短時間內分別對潘女傷害、恐嚇、強制、攜帶凶器跟蹤騷擾等犯行，且犯後仍否認部分犯行，毫無自省悔過之意，為保護被害人及家人身心安全、行動自由、生活私密領域及資訊隱私，免於受到跟蹤騷擾行為侵擾，前天訊後向屏東地院聲請羈押獲准。

屏縣黃男不滿潘女提分手，持刀抵住女方脖子、拿玻璃瓶敲潘女頭部，恫嚇「不復合就讓你死」，屏東地檢署認定黃男有反覆實施違反跟蹤騷擾防治法、傷害、恐嚇、強制等罪之虞，向屏東地院聲請羈押獲准。圖為屏東地檢外觀。記者劉星君／攝影
屏縣黃男不滿潘女提分手，持刀抵住女方脖子、拿玻璃瓶敲潘女頭部，恫嚇「不復合就讓你死」，屏東地檢署認定黃男有反覆實施違反跟蹤騷擾防治法、傷害、恐嚇、強制等罪之虞，向屏東地院聲請羈押獲准。圖為屏東地檢外觀。記者劉星君／攝影

跟蹤騷擾 屏東縣 情侶

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