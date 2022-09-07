不滿提分手男持刀抵住女方脖子 恫嚇「不復合就讓妳死」

屏東縣潘女與黃男兩人原是同居情侶，黃男不滿潘女提議分手，竟多次跟蹤騷擾潘女，還持刀抵住潘女脖子、拿玻璃瓶敲潘女頭部，恫嚇「不復合就讓妳死」，檢警接獲報案後調查，屏東地檢署認定黃男有反覆實施違反跟蹤騷擾防治法、傷害、恐嚇、強制等罪之虞，向屏東地院聲請羈押獲准。

檢方調查，黃男與被害女子潘女是同居情侶，黃因不滿潘女提議分手，竟多次跟蹤騷擾，將在8月31日晚間，持續打電話給潘女，還到潘女恆春鎮住處盯梢、守候騷擾。潘女與母親要求黃男離去，黃男竟向潘母恫稱「要對妳們不利」。

未料，9月2日，潘女再次向黃男明確告知分手，但是黃男為求復合，同日先對潘女的父親恫稱要對其及潘女不利，4日下午，黃男持破壞剪至潘女住處破壞紗門，擅自進入後，將潘女的行動電話摔毀，並以手掐住潘女脖子，手持菜刀抵住潘女脖子，若不願復合就讓妳死等語相脅。

未料，黃男見潘女無反應，手持玻璃瓶敲打潘女後腦杓，恫稱，不願復合就要讓黃女家破人亡，以及我就先殺了妳再自殺等情詞，讓潘女心生畏懼且受有身體多處傷害。