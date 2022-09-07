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新北瑞芳區公所外虎頭蜂窩 外包商摘除遭蜂螫昏迷命危送醫

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新北瑞芳區公所外虎頭蜂窩 外包商摘除遭蜂螫昏迷命危送醫

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
瑞芳區公所外有虎頭蜂，工人摘除遭蜂螫昏迷送醫搶救。記者游明煌／翻攝
瑞芳區公所外有虎頭蜂，工人摘除遭蜂螫昏迷送醫搶救。記者游明煌／翻攝

新北市瑞芳區公所外有虎頭蜂窩高掛，區公所今天下午2點多請外包廠商進行摘除，不料，在摘除過程中遭到虎頭蜂的攻擊，在下方負責警戒的鄭姓工人臉部被蜂螫到，出現休克情形，昏迷送醫救治中。

瑞芳警分局指出，今天下午2點半，瑞芳區公所外面的虎頭蜂窩，外包廠商進行摘除，一名工人過程中不慎被蜂螫到，救護車到場將工人送醫，有休克、昏迷的情況。

警方說，外包商摘除過程是否防護不足，或者裝備有所破損，被蜂螫到，原因目前還待了解。

第六大隊說，發生地點在瑞芳區逢甲路，動保處委外廠商進行摘除作業，一名60多歲男子，擔任摘除蜂窩警戒人員，不慎遭蜂螫頭部、意識昏迷轉OHCA，送往基隆長庚醫院。據了解，目前恢復心跳，但依然昏迷，目前正在動手術救治。

瑞芳區公所外有虎頭蜂，工人摘除遭蜂螫昏迷送醫搶救。記者游明煌／翻攝
瑞芳區公所外有虎頭蜂，工人摘除遭蜂螫昏迷送醫搶救。記者游明煌／翻攝

瑞芳 長庚

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