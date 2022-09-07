快訊

新北瑞芳區公所外虎頭蜂窩 外包商摘除遭蜂螫昏迷命危送醫

台積電遭砍單會對未來先進製程發展悲觀？和碩童子賢這樣回

台中公園日月湖發現女浮屍 警比對身分釐清死因

中央社／ 台中7日電

台中市台中公園日月湖今天上午發現有1具女性浮屍，消防局獲報將遺體打撈上岸，死者未帶證件、身穿淺紫色上衣、黑色長褲並留有長髮，警方正比對身分，並報請檢方相驗釐清死因。

台中市消防局今天發布新聞訊息表示，今天上午7時12分接獲警方轉報，中區台中公園日月湖中，發現有女子趴於湖面水中不動，派遣中區、大誠分隊，出動消防車5輛、救護車1輛與消防人員20名前往處理。

消防人員表示，到場後將水中的女子拉至岸上，該女子目視約40多歲，已明顯死亡未送醫，後續交由警方處理。

台中市警察局第二分局告訴中央社記者，死者身上未攜帶證件，身穿淺紫色上衣、黑色長褲並留有長髮，打撈上岸時遺體腫脹變形，初步研判已死亡多時。

警方調閱近日周邊監視器，查無死者進入公園的確切時間，目前正比對失蹤人口資料，並報請檢察官會同法醫相驗遺體以釐清死因。

台中市 警察 監視器

相關新聞

新北瑞芳區公所外虎頭蜂窩 外包商摘除遭蜂螫昏迷命危送醫

新北市瑞芳區公所外有虎頭蜂窩高掛，區公所今天下午2點多請外包廠商進行摘除，不料，在摘除過程中遭到虎頭蜂的攻擊，在下方負責...

午後雷雨國道3號北上竹崎路段285.42K 近20輛車追撞

今午下午3點半國道3號北上竹崎路段285K前後約100公尺範圍內，發生近20輛車追撞事故，目前車禍事故仍在排除中，提醒行...

登山客獨自縱走陽明山鞍部迷途 淡水警與消防隊救援

台北市1名58歲楊姓男子，昨天獨自到陽明山鞍部登山，卻在竹林裡迷路，幸好手機還能通話報案求救，新北市淡水警分局與消防隊共...

高雄楠梓區一工地地下室起火 濃煙竄天、無受困

高雄市楠梓區右昌街和藍昌路一處工地地下室，今天下午3點23分發生火警，消防獲報後，出動12車26人前往滅火，火勢目前控制...

影／2歲女童清晨出門尋母走在快車道 情況驚險警民救援

豐原一名2歲女童昨清晨出門尋母迷路，路人報案也在地方臉書PO文，豐原警分局頂街派出所員警和女童鄰居幫忙找到女童家人，女童...

台中公園日月湖有長髮女浮屍 屍體浮腫難辨警追身分中

台中公園日月湖在今天凌晨有民眾發現，有不明的漂浮物體，經通報警、消到場打撈後，發現是一名女性死者，年約50、60歲，因死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。