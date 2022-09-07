台中公園日月湖發現女浮屍 警比對身分釐清死因
台中市台中公園日月湖今天上午發現有1具女性浮屍，消防局獲報將遺體打撈上岸，死者未帶證件、身穿淺紫色上衣、黑色長褲並留有長髮，警方正比對身分，並報請檢方相驗釐清死因。
台中市消防局今天發布新聞訊息表示，今天上午7時12分接獲警方轉報，中區台中公園日月湖中，發現有女子趴於湖面水中不動，派遣中區、大誠分隊，出動消防車5輛、救護車1輛與消防人員20名前往處理。
消防人員表示，到場後將水中的女子拉至岸上，該女子目視約40多歲，已明顯死亡未送醫，後續交由警方處理。
台中市警察局第二分局告訴中央社記者，死者身上未攜帶證件，身穿淺紫色上衣、黑色長褲並留有長髮，打撈上岸時遺體腫脹變形，初步研判已死亡多時。
警方調閱近日周邊監視器，查無死者進入公園的確切時間，目前正比對失蹤人口資料，並報請檢察官會同法醫相驗遺體以釐清死因。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言