登山客獨自縱走陽明山鞍部迷途 淡水警與消防隊救援

台北市1名58歲楊姓男子，昨天獨自到陽明山鞍部登山，卻在竹林裡迷路，幸好手機還能通話報案求救，新北市淡水警分局與消防隊共派10人前往搜救，晚間9時許將楊男帶返安全處，人未受傷，休息後自行回家。

據了解，楊姓男子自稱時常到陽明山鞍部、二子坪附近爬山健行，昨天中午12時他獨自開車從台北市內湖到陽明山鞍部，進入小觀音山登山步道之後，誤入竹林迷失方向。傍晚天色漸漸昏暗，因為沒帶任何照明設備，擔心山路崎嶇可能跌倒受傷，於是打電話求援。

當地行政區屬於新北市三芝，淡水警分局興華派出所和消防隊在晚上6時許獲報，共派10餘人在陽明山鞍部停車場集結，進入山區搜尋，到了晚間8時許，便在竹林裡找到楊男，他除了輕微失溫，沒有受傷，9時許慢慢走回停車場。