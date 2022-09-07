聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／2歲女童清晨出門尋母走在快車道 情況驚險警民救援
豐原一名2歲女童昨清晨出門尋母迷路，路人報案也在地方臉書PO文，豐原警分局頂街派出所員警和女童鄰居幫忙找到女童家人，女童和家人昨晚到派出所感謝。
中市豐原區一名2歲女童昨天清晨醒來後，自行離家要找外出工作的母親，驚險的走在快車道上被路過駕駛發現，駕駛下車將她帶至路旁人行道並報警請求協助。
豐原分局頂街派出所警員康哲維接獲民眾報案，一名迷失幼童在豐原區三豐路二段與豐原大道七段路口徘徊，他到場後，看到神色慌張的2歲潘姓女童站在路旁，一旁熱心民眾向警方解釋，剛開車經過發現女童走在快車道上，下車將她帶至路旁人行道上，詢問女童名字，她只說自己叫「妹妹」，警員研判女童家住附近，先拍攝女童照片，請附近居民協助留意，將女童帶回派出所安置。
女童的父親起床後才發現女兒不見，附近鄰居告知女童在派出所，他急著趕到派出所帶回女兒，不斷向警方道謝，潘父表示，女童平日由母親照護，起床後想念早起外出工作的母親，才自行打開家門外出找媽媽。
豐原分局頂街派出所長賴進忠提醒，家中若有年幼兒童，應隨時注意其安全，避免讓幼童離開視線，平時可教導幼童走失時正確的求助方式；如發生走失情形，請主動撥打110報案，以利警方即時提供協助，讓幼童能儘速平安返家。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言