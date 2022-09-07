影／2歲女童清晨出門尋母走在快車道 情況驚險警民救援

豐原一名2歲女童昨清晨出門尋母迷路，路人報案也在地方臉書PO文，豐原警分局頂街派出所員警和女童鄰居幫忙找到女童家人，女童和家人昨晚到派出所感謝。

中市豐原區一名2歲女童昨天清晨醒來後，自行離家要找外出工作的母親，驚險的走在快車道上被路過駕駛發現，駕駛下車將她帶至路旁人行道並報警請求協助。

豐原分局頂街派出所警員康哲維接獲民眾報案，一名迷失幼童在豐原區三豐路二段與豐原大道七段路口徘徊，他到場後，看到神色慌張的2歲潘姓女童站在路旁，一旁熱心民眾向警方解釋，剛開車經過發現女童走在快車道上，下車將她帶至路旁人行道上，詢問女童名字，她只說自己叫「妹妹」，警員研判女童家住附近，先拍攝女童照片，請附近居民協助留意，將女童帶回派出所安置。

女童的父親起床後才發現女兒不見，附近鄰居告知女童在派出所，他急著趕到派出所帶回女兒，不斷向警方道謝，潘父表示，女童平日由母親照護，起床後想念早起外出工作的母親，才自行打開家門外出找媽媽。