聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中公園日月湖有長髮女浮屍 屍體浮腫難辨警追身分中
台中公園日月湖在今天凌晨有民眾發現，有不明的漂浮物體，經通報警、消到場打撈後，發現是一名女性死者，年約50、60歲，因死者身體已腫脹變形，身上也沒有攜帶相關證件，目前尚未查出死者身分，正在比對失蹤人口資料庫，釐清死者身分，以利後續通知家屬配合檢察官相驗。
第二警分局公園所在今天清晨6時許，接獲民眾通報，公園內日月湖有不明漂流物體，警、消到場打撈，發現是一名年約50至60歲的女性死者，死者留長髮、著淺紫色上衣、黑色長褲、肢體僵硬、腫脹變形，身上還有屍斑，但無明顯外傷，顯然已死亡多時。
警方調查，死者身上並無證件，經調閱近兩日的附近監視器，仍查無死者進入台中公園的時間，目前正在比對失蹤人口資料庫，釐清死者身分，以查明案發經過，並通知檢察官相驗，釐清死因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言