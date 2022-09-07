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台中公園日月湖有長髮女浮屍 屍體浮腫難辨警追身分中

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中公園日月湖在今天凌晨有民眾發現，有不明的漂浮物體，經通報警、消到場打撈後，發現是一名女性死者，年約50、60歲，因死者身體已腫脹變形，身上也沒有攜帶相關證件，目前尚未查出死者身分，正在比對失蹤人口資料庫，釐清死者身分，以利後續通知家屬配合檢察官相驗。

第二警分局公園所在今天清晨6時許，接獲民眾通報，公園內日月湖有不明漂流物體，警、消到場打撈，發現是一名年約50至60歲的女性死者，死者留長髮、著淺紫色上衣、黑色長褲、肢體僵硬、腫脹變形，身上還有屍斑，但無明顯外傷，顯然已死亡多時。

警方調查，死者身上並無證件，經調閱近兩日的附近監視器，仍查無死者進入台中公園的時間，目前正在比對失蹤人口資料庫，釐清死者身分，以查明案發經過，並通知檢察官相驗，釐清死因。

台中公園日月湖在今天清晨發現一具長髮女浮屍，警方正在調查身分。圖／讀者提供
台中公園日月湖在今天清晨發現一具長髮女浮屍，警方正在調查身分。圖／讀者提供

失蹤 檢察官 監視器

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