購屋糾紛噴辣椒水 女提告傷害

嘉義市有名女子欲透過仲介購屋，雙方約在超商洽商，不料席間發生口角爭執，陪同仲介在場的男子竟涉嫌持辣椒水噴灑女子全身，造成女子雙眼、耳朵刺痛難受，女子經消防救護人員協助就醫，事後檢具傷單提起傷害告訴。

本月5日傍晚6時13分，嘉義市消防局接獲報案有民眾在超商店內被噴灑辣椒水，消防員到達現場時，有名年約30歲女性傷者神情痛苦站於超商洗手台前不斷清洗眼睛。據女子表示，因與房仲業者有購屋糾紛，突然被對方友人使用辣椒水噴濺全身，眼睛、耳朵疼痛極度不適。

超商現場內辣椒水味道嗆辣揮之不去，連消防員、警員也頻頻咳嗽難受；消防救護人員將傷者帶出超商，並評估傷勢，傷者兩眼有紅腫情形，救護人員給予生理食鹽水灌洗眼睛減輕痛苦，送往醫院續作診治，現場交由警方調查中。

警方表示，受傷女子欲購買房屋與房仲業者約在超商洽談，女子欲解除仲介委任，雙方因而發生口角，陪同房仲在場的男子竟持辣椒水朝女子噴灑，造成女子眼睛、耳朵等不適，事後女子檢具醫院診斷證明對男子提告傷害。