小客車與賓士大G碰撞3人傷 70歲林姓駕駛失去呼吸心跳

台9線171.5公里花蓮縣新城路段，今天中午發生一輛小客車匯入台9線車道時，疑似不慎與北向行駛台9線的賓士大G吉普車發生碰撞，小客車左側車身撞爛，車上70歲林姓駕駛當場失去呼吸心跳，與同車女性乘客、大G車王姓女駕駛共3人被送往花蓮慈濟醫院救治，林姓老翁尚未脫險，全案正由警方調查釐清。

台9線花蓮新城鄉中正路6號前今天中午發生小客車與賓士大G車碰撞事故，造成3人受傷，小客車70歲林姓駕駛失去呼吸心跳送醫搶救。圖／民眾提供

新城警分局表示，這起車禍發生在今天中午12時36分，當時70歲的林姓老翁駕駛自小客車，載一名女性乘客，由新城鄉中正路6號前路口由東往西行駛要匯入台9線時，與後方向北直行的吉普車發生碰撞。