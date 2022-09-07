遭黑衣人恐嚇「父債女償」 新北市議員劉美芳申請隨扈

新北議員劉美芳近日在公開場合遭黑衣人出言恐嚇，要求她「父債女償」，替已故的父親、前台灣省議會議長劉炳偉償還債務。新北市警局說，劉美芳8月中旬有來報警備案，警局8月29日起由保安大隊指派兩人保護她。劉美芳服務處則回應，此案警方已在偵辦中，對方也主動到案說明，若警方或檢方傳訊，劉會去配合說明。

劉美芳父親劉炳偉曾為台灣省議會議長、台北縣立委，然而劉炳偉2年前病逝，近期就有多名黑衣人在公開場合恐嚇劉美芳，要求償還劉炳偉8千萬債務，但開票時間久遠、無法確認印鑑真偽、對方也無合法債權憑證，且子女早就對父親債務拋棄繼承，因此並未答應黑衣人要求。

地方人士說，過去劉炳偉債務不會被追討，是因為他生前交遊廣闊，不乏道上好友力挺支持，甚至幫忙協調債務問題，但劉炳偉逝世後，劉美芳重心轉移到其他地方組織經營，導致缺少中間人協調，才出現這種情況，而外界分析，此恐為有心人士操作，選在選舉時間爆料，意圖干預選情。

新北市警局說，劉美芳8月中旬來海山分局報警說，有人在公開場合騷擾她，讓她心生恐懼，因此警局也在劉登記後，由保安大隊指派兩人保護她。至於騷擾原因，市警局僅說為債務糾紛。