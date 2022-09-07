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遭黑衣人恐嚇「父債女償」 新北市議員劉美芳申請隨扈

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

新北議員劉美芳近日在公開場合遭黑衣人出言恐嚇，要求她「父債女償」，替已故的父親、前台灣省議會議長劉炳偉償還債務。新北市警局說，劉美芳8月中旬有來報警備案，警局8月29日起由保安大隊指派兩人保護她。劉美芳服務處則回應，此案警方已在偵辦中，對方也主動到案說明，若警方或檢方傳訊，劉會去配合說明。

劉美芳父親劉炳偉曾為台灣省議會議長、台北縣立委，然而劉炳偉2年前病逝，近期就有多名黑衣人在公開場合恐嚇劉美芳，要求償還劉炳偉8千萬債務，但開票時間久遠、無法確認印鑑真偽、對方也無合法債權憑證，且子女早就對父親債務拋棄繼承，因此並未答應黑衣人要求。

地方人士說，過去劉炳偉債務不會被追討，是因為他生前交遊廣闊，不乏道上好友力挺支持，甚至幫忙協調債務問題，但劉炳偉逝世後，劉美芳重心轉移到其他地方組織經營，導致缺少中間人協調，才出現這種情況，而外界分析，此恐為有心人士操作，選在選舉時間爆料，意圖干預選情。

新北市警局說，劉美芳8月中旬來海山分局報警說，有人在公開場合騷擾她，讓她心生恐懼，因此警局也在劉登記後，由保安大隊指派兩人保護她。至於騷擾原因，市警局僅說為債務糾紛。

劉美芳辦公室則回應，此案警方已經在偵辦中，對方也已主動到案說明，並主動聯繫表示自己只是轉達若是在言語上造成誤解或讓議員感到不舒服之處表示歉意。劉美芳也表示，選舉在即，自己要好好努力，不希望模糊焦點和浪費社會新聞資源，關於此事之後將不再回應，後續如果警方或檢方傳訊，她也會再去配合說明。

國民黨議員劉美芳日前登記完成。本報資料圖
國民黨議員劉美芳日前登記完成。本報資料圖

恐嚇 議員

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