影／熟女聽到歹徒叫「老婆」 心防潰堤約定轉帳匯400萬

台中市鄭姓女子擔任客服人員，在8月初時透過社交軟體，認識詐騙集團歹徒，歹徒展開溫柔攻勢，稱呼鄭女「老婆」，直說要與鄭女結婚，要鄭女到銀行約定轉帳匯款400萬元，作為結婚基金，鄭女不察，連續兩天都到銀行辦理約定轉帳帳號、匯款，幸好行員機警發現，通知警方及時阻詐，才保住鄭女血汗錢。

第一警分局西區所巡佐林漢嘉、警員吳承澔在上月初接獲轄內銀行通報，從事客服工作的鄭姓女子（47歲）欲辦理約定轉帳，匯款到3個陌生帳戶內，行員認為可能是感情詐騙的陷阱，通知警方到場。

經警方調查發現，鄭女是在網路認識詐騙集團的歹徒，以結婚為前提，與鄭女交往，雙方在網路互稱「老公、老婆」，歹徒佯稱要與鄭女結婚，還提供3個帳戶給鄭女，要求鄭女前往銀行辦理約定轉帳，將錢轉入戶頭內，還說「我們是伴侶，錢要一起放進共同帳戶內」。

鄭女不疑，先前往南屯區一家銀行，將歹徒提供的3個帳戶給銀行，設定成約定轉帳帳戶，要匯款200萬元到帳戶內，但銀行處理流程，尚未匯款成功，隔天鄭女又到西區自由路的另家銀行，要再辦理約定轉帳，匯款200萬元到歹徒提供的3個帳戶內，但行員詢問鄭女後，認為有異，通知警方到場，並將前一天鄭女辦好要轉帳的200萬元，及時辦理止付。

警方調查後，認為鄭女是中了歹徒愛情詐騙的陷阱，要鄭女到派出所報案，並通報歹徒提供的3個帳戶是詐騙集團使用的人頭戶，期間鄭女還接到歹徒打來的電話，一開口就稱呼鄭女「老婆」，當時警員聽到，也馬上接過電話，回嗆歹徒「你哪位，我是她男朋友」，歹徒自知露餡，趕緊掛掉電話。