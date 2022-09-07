聽新聞
test
0:00 / 0:00
夫妻攀南湖大山5天首日 女摔傷「下半身沒知覺」獲救
一對夫妻前往南湖大山5天4夜，63歲曾姓女子昨日起登後，途中不慎滑倒摔傷，下半身沒知覺而無法行走，其夫吳姓男子趕緊報案求援。宜蘭縣政府與台中市政府消防局，以及太魯閣國家公園總共出動救援，今天協力將傷者搬運下山，已送醫救治。
宜蘭縣政府消防局昨日下午3點3分獲報，吳先生與其妻曾小姐規劃南湖大山5天行，昨天第一天，早上7點30分從勝光登山口出發，預計前往11.7公里處的雲稜山屋住宿，途中曾女在9.9公里處附近摔傷，下半身無知覺，無法行走；兩人手機電量、食物充足待援。
縣府消防局出動14人、台中市政府消防局梨山分隊4人，太魯閣國家公園支援員警與巡山員各1名；台中救援人員昨日晚間9點27分接觸到傷者，今天凌晨1點40分在8.8公里處與宜蘭救援人員會合協力救援。
今天清晨近6點，宜蘭第2梯救援人員13位抵達登山口準備入山，早上7點25分在4.8公里處與第1梯次人員會合，順利於8點49分將曾女搬運至登山口，人意識清楚，無法行走，無明顯外傷，送往醫院就醫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言