夫妻攀南湖大山5天首日 女摔傷「下半身沒知覺」獲救

一對夫妻前往南湖大山5天4夜，63歲曾姓女子昨日起登後，途中不慎滑倒摔傷，下半身沒知覺而無法行走，其夫吳姓男子趕緊報案求援。宜蘭縣政府與台中市政府消防局，以及太魯閣國家公園總共出動救援，今天協力將傷者搬運下山，已送醫救治。

宜蘭縣政府消防局昨日下午3點3分獲報，吳先生與其妻曾小姐規劃南湖大山5天行，昨天第一天，早上7點30分從勝光登山口出發，預計前往11.7公里處的雲稜山屋住宿，途中曾女在9.9公里處附近摔傷，下半身無知覺，無法行走；兩人手機電量、食物充足待援。

縣府消防局出動14人、台中市政府消防局梨山分隊4人，太魯閣國家公園支援員警與巡山員各1名；台中救援人員昨日晚間9點27分接觸到傷者，今天凌晨1點40分在8.8公里處與宜蘭救援人員會合協力救援。