遺憾中秋！女被劈腿失聯半年 警比對無名屍助返家

24歲許姓女子，從宜蘭來新北市打拼多年，去年（2021年）底她被男友劈腿鬱鬱寡歡。今年2月她人間蒸發，房東通知許母聯繫未果，只好報警協尋。今年7月底，新莊警比對無名屍資料，發現淡水河女屍特徵與許女相符，經採集家屬DNA送往法醫研究所比對確認，讓許女得以在中秋節前返家。

據了解，許姓女子（24歲）從小與母在宜蘭相依為命，雖家境不好，但母女倆感情甚篤，生活倒也樂足。許女高職畢業後，想改善家中經濟狀況，認為北上薪酬應該較高，與母商量後便獨自北上，落腳新北市中和開始打拼。

去年（2021年）12月底，許女因男友劈腿返回宜蘭療殤，許母安撫勸慰，仍無法讓許走出情殤。今年1月初她銷假返回新北，刻意埋著母親，跑去刺青店，在左手臂內側刺上一對翅膀與「Brave」字樣。

孰料，今年2月底某日，房東前往收取房租，卻不見許女，連續數日也都聯繫不上，只好打電話通知其母，沒想到，許女像似人間蒸發，連許母的電話也沒接應，只好向警方求助失蹤協尋。

新莊警方表示，今年7月26日，防治組巡佐王聖傑清查無名屍比對資料時，發現今年2月底於淡水河畔發現之無名屍資料，特徵與許女相似，經聯繫許母並詢問「妳女兒左手臂內側是不是有刺青」但許母卻沒有印象。

王姓巡佐並不放棄，持刺青圖案照片，循線找到許女工作的便利商店，向店長確認刺青圖案，與許女一月所刺相同，趕緊聯繫許母採集DNA，送至法醫研究所鑑驗比對，終於在中秋節前夕確認身分，讓許女得以返家與母團圓。

新莊警分局長林温柔表示，發現家人失蹤，應立即報案，並依循「不用等、不用跑、不用錢」的概念，即親人失蹤「不用等」超過24小時後才能報案；「不用跑」是指民眾不用跑遠，就近派出所即可報案；失智長者指紋建檔、失蹤需要採驗DNA比對都「不用錢」，把握黃金時間，才能提高找回家人的機會。