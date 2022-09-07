移工騎二手車犯多起肇逃 倒楣騎士追源頭讓車主背黑鍋

高雄劉姓中古車商，因變賣二手機車給外籍勞工，但遲遲未辦過戶，在機車在出售後，發生至少3起肇逃案件；受傷騎士因找不到對象求償，便指向該車登記車主並提告肇事逃逸，但因肇事者樣貌、身形及相關證述，都無法證明劉男就是犯下肇逃的騎士，因此法院判他無罪。

判決指出，2020年11月6日晚上8時許，一名男子騎車沿仁武區鳳仁路南往北行駛到成功路交岔路口時，與另名騎士發生碰撞，當下人車倒地導致下背、左手及左膝等多處受傷；受傷騎士指，對方肇事後，未報警也沒留聯絡方式，棄車逃離現場，認該機車車主肇事逃逸。

事後依據登記車主找到劉男，但他否認有肇事逃逸犯行，辯稱該機車，已賣給外籍勞工，只是沒有辦理過戶，也非當天騎車的騎士，加上腳曾開刀，跟監視器拍到的肇事者走路狀況有別。

法院勘驗監視錄影器畫面，該騎士走路態樣速度自然、正常，無一跛一跛或重心偏移的情形，且監視器畫面無法判斷長相及性別，且該機車在未過戶的情況下，曾相繼發生至少3起肇事逃逸案件。

警方在調查事故案件時，相關證人證述，都提及，肇事駕駛為外籍人士、不熟悉國語，口音像越南人，且當時騎士身形瘦黑，與劉男身形微胖不同。