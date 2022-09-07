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連千毅坐偵防車離開是新北檢指示 檢方澄清：怕他有危險

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

知名直播主連千毅昨天上午因涉及詐欺案件，由新北地檢署檢察官黃冠傑指揮刑事警察局，在新北市蘆洲區住所搜索後帶回，檢方訊後諭知20萬交保，其餘被告分以10萬至5萬不等交保。

連千毅的三個小弟前來辦保，但連本人並未走出地檢署，反而交由刑事局專車接走。新北地檢署澄清，因連在外有許多糾紛，加上結束複訊是深夜，怕他發生危險，才請刑事局載他到附近第一個路口搭計程車離開。

據悉，近期陸續有十餘人向連千毅提告，指連千毅利用NFT詐騙數十萬元，當時連千毅一張NFT以1千美金出售，稱買了就會漲價，不但有升值空間，六張NFT還能兌換一克拉GIA國際證書的鑽戒，附送蘋果手機等，但刑事局發現，所謂的鑽戒只是廉價的莫桑鑽、蘋果手機也是模型機。

警方掌握相關事證後昨天收網，向新北地檢署報請指揮，上午由檢察官指揮刑事局，到連千毅在蘆洲的直播工作間進行搜索，帶回含連在內共4人，晚間8時許移送新北地檢署複訊，檢方複訊後諭知20萬元交保，但連千毅沒有走出偵查大樓，反而由警方接送離開。

刑事局指稱是檢方指示；新北地檢署澄清，因連千毅在外有許多糾紛，加上連離開是深夜，怕他有危險才會請警方載他到附近路口搭乘計程車，避免發生衝突。

連千毅今天凌晨由3名小弟辦保。記者柯毓庭／攝影
連千毅今天凌晨由3名小弟辦保。記者柯毓庭／攝影

連千毅

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