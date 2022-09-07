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心情鬱卒放火「放不停」 失業男街頭5度縱火判8年

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

男子張振益求職不順心情鬱卒，在台北街頭連續放火，放火地點包括凱撒大飯店出入口；張辯酒後意識不清，否認犯行，台北地院審理認為，張有足夠辨識能力，依5個公共危險罪重判他有期徒刑8年。可上訴。

張振益因求職不順心生不滿，為了宣洩憤怒情緒，2022年4月16日凌晨時分，連續放火。

當天凌晨3時29分，張自忠孝西路1段與公園路口往南步行到「凱撒大飯店」南陽街側出入口騎樓，以打火機點燃睡袋、棉被、工作服、塑膠袋，棄置在出入口所設廣告燈箱旁地毯上離去。

放火後，張沿忠孝西路1段往東走，凌晨5時11分行經捷運台北車站M7出入口，在出入口上方平台以打火機點燃路邊撿拾的紙板、蠔油玻璃瓶。

9分鐘後即凌晨5時20分，張走到「米尼青年旅店」，再以打火機點燃隨身衣物、拖鞋、紙板、玻璃酒瓶，將燃燒物棄置在旅店1樓鐵捲門前離去。

離開米尼旅店，張再沿著中山北路1段往北走，凌晨5時33分走到蕭姓市民住處，見蕭的機車停放在家門口，將身上穿的黑色外套帽子拆下，以打火機點燃帽子後，放在機車的防塵罩上。

放火4次後，張振益沿長安西路由西往東、再沿中山北路1段往南走，凌晨5時37分走到某處騎樓，脫下黑色外套以打火機點燃，棄置在變電箱旁離去，警方陸續接獲相近地點不停失火，調閱監視器循線拘提張，並移送偵查、起訴。

張稱，放火前雖有飲酒，但知道自己在做什麼，因為真的心情很差，所以縱火，法官認為，張犯放火燒燬現有人所在之建築物未遂、放火燒燬自己所有物及放火燒燬他人所有物罪，事證明確。

判決說，張因求職不順，竟持打火機一夜之間在市區5度縱火，考量他有前科、自述犯後深感後悔，5罪各判刑10月到4年，訂應執行刑有期徒刑8年。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

失業 縱火

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