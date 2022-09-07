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高雄無業男缺錢搜刮路邊車輛財物 這地方太顯眼被逮
高雄58歲林姓男子因求職不順，無業又缺錢花用，日前隨機在楠梓區久昌街尋找停靠在路邊的汽車行竊，並在某住戶騎樓一輛未鎖車門的轎車上，搜刮得手3500元。事後車主察覺遭竊報警，警方依據監視器，掌握林男一顆大平頭特徵，通知人到案，警詢後，將他依照竊盜罪函送。
楠梓警分局右昌派出所9月2日上午8時許，有民眾報案稱，將車停在楠梓區久昌街自家門前的騎樓，因忘了鎖車門，車內放置的3500元的現金全數遭竊。警獲報後，調閱監視器，認為林男涉嫌重大，便通知他到案說明。
林男於9月5日下午3時許到案坦承犯行；他聲稱，最近找不到工作，又缺錢花用，才會想到路邊便隨機找車輛下手，並搜刮車內財物，本以為深夜、徒步行竊，就不會被逮，但仍被監視器錄下行竊過程，及那顆顯眼的大平頭。
林男得手的3500元，已在3天內全數花光，警詢後，將他依竊盜罪函送橋頭地檢署偵辦。
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