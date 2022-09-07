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半月前地下室火警 基隆橘郡社區今又冒火8樓陽台竄濃煙
基隆市安樂區麥金路橘郡社區地下室機房，半個多月前才發生火警，今天上午6點多，橘郡社區一處8樓陽台冒火，濃煙竄出，所幸當時住戶都已逃出，消防人員撲滅火勢後採證調查起火原因，初步懷疑可能是電器引發，但還要進一步調查。
安樂區市議員參選人黃紀棠說，今天上午約6點半時，橘郡社區一處民宅8樓陽台發生火警，竄出濃煙，第一時間保全通知消防隊救援滅火。
基隆市消防小隊長李俊雄表示，消防人員到場時，屋內已冒出濃煙，消防人員著裝備進入搶救，進屋後屋內人員都已撤出，起火原因還還進一步調查，懷疑可能是電器引起。
8月17日上午，基隆市安樂區麥金路橘郡社區地下室機房發生爆炸，冒出火花，機房人員用滅火器撲滅，仍然持續悶燒，並冒出大量濃煙，整個地下室滿布濃煙，消防人員疏散大樓數百民眾排煙。
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