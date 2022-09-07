基隆市安樂區麥金路橘郡社區地下室機房，半個多月前才發生火警，今天上午6點多，橘郡社區一處8樓陽台冒火，濃煙竄出，所幸當時住戶都已逃出，消防人員撲滅火勢後採證調查起火原因，初步懷疑可能是電器引發，但還要進一步調查。

半月前地下室火警，基隆橘郡社區今又冒火8樓陽台竄濃煙。圖／讀者提供

安樂區市議員參選人黃紀棠說，今天上午約6點半時，橘郡社區一處民宅8樓陽台發生火警，竄出濃煙，第一時間保全通知消防隊救援滅火。

基隆市消防小隊長李俊雄表示，消防人員到場時，屋內已冒出濃煙，消防人員著裝備進入搶救，進屋後屋內人員都已撤出，起火原因還還進一步調查，懷疑可能是電器引起。