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影／55歲男子為愛沖昏頭 要買27萬元點數卡險被騙

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

中市梧棲區1名55歲男子在LINE認識一名大頭照是美女的網友後，即墜入詐騙集團的愛情陷阱，網友自稱患有重病需要一筆鉅額醫藥費，請男子以購買GASH點數卡方式幫忙付醫藥費，男子拿27萬元到超商要買點數卡，店員通報，員警到場阻詐，並在二人通訊聊天中發現，男子一度起疑，最後仍相信對方。

台中清水警方和超商店員及時阻詐，一名男子和網友互稱夫妻，他到超商要買遊戲點數轉給對方。圖／警方提供
台中清水警方和超商店員及時阻詐，一名男子和網友互稱夫妻，他到超商要買遊戲點數轉給對方。圖／警方提供

中市清水警分局安寧所員警林曉均、葉梓皓接到超商店員通報後到場了解，先將男子所購買好的點數卡暫時保管，避免男子將點數序號拍照並傳予詐騙集團，男子著急請警方將點數還他，不然心愛的網友就沒有醫藥費可以就醫。

員警耐心告訴男子，這是典型的「假交友」詐騙手法，且當場回播打給女網友求證時，女網友不再接聽電話，男子才恍然大悟險遭詐騙，在警方的勸說下封鎖該名網友，斷絕聯絡，並請超商店員將他購買的點數退款，男子感謝安寧派出所員警及超商店員的勸阻，才能保住自己辛苦所存的積蓄。

男子與網友LINE聊天對話中，一度懷疑為何付醫藥費要買點數卡，他寫「感覺怪怪的」，也問對方「什麼是GASH卡？」清水警分局安寧派出所長楊邦彥呼籲，詐騙手法層出不窮，不要輕易落入詐騙集團的話術，遵循「冷靜」思緒、「查證」虛實、「報警」處理的防詐騙三步驟，任何問題立即撥打110或165反詐騙專線諮詢。

台中清水警方和超商店員及時阻詐，一名男子和網友互稱夫妻，他到超商要買遊戲點數轉給對方。圖／民眾提供
台中清水警方和超商店員及時阻詐，一名男子和網友互稱夫妻，他到超商要買遊戲點數轉給對方。圖／民眾提供

詐騙集團 超商

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