嘉縣消防局水域演練空拍機出動太逼真！釣客棄竿幫救援

近年移工到水域釣魚、網魚的頻率大增，意外事件頻傳，嘉義縣消防局第二大隊民雄分隊為提昇溺水事故搶救能力，昨天在民雄鄉平和村活動中心旁的雙援池塘辦理水域搶救演練，並加入出動空拍機協助搜尋，演練逼真到讓釣客誤事故發生，丟下釣竿要加入搶救行列。

「發生什麼事？要幫忙嗎？」釣客見大批消防人員在雙援池塘拋投救援及操作船艇，甚至出動空拍機搜尋，趕緊放下正在釣魚的魚竿工具，尋問情況，經消防員解說，才知道是在做搶救演練直說，「嚇ㄧ跳，空拍機都出來，也太逼真了！」