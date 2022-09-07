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嘉縣消防局水域演練空拍機出動太逼真！釣客棄竿幫救援
近年移工到水域釣魚、網魚的頻率大增，意外事件頻傳，嘉義縣消防局第二大隊民雄分隊為提昇溺水事故搶救能力，昨天在民雄鄉平和村活動中心旁的雙援池塘辦理水域搶救演練，並加入出動空拍機協助搜尋，演練逼真到讓釣客誤事故發生，丟下釣竿要加入搶救行列。
「發生什麼事？要幫忙嗎？」釣客見大批消防人員在雙援池塘拋投救援及操作船艇，甚至出動空拍機搜尋，趕緊放下正在釣魚的魚竿工具，尋問情況，經消防員解說，才知道是在做搶救演練直說，「嚇ㄧ跳，空拍機都出來，也太逼真了！」
民雄分隊分隊長樊光華表示，近年移工休閒常到臨近水域釣魚、網魚，因疏忽、不諳水性，進而發生意外不幸事故，民雄分隊積極加強水域救援能力，這次加入空拍機搜尋，展現陸、水、空全面水域救援演練，平日透過普及防溺宣導，禁制、勸導危險戲水行為及加強救溺整備等作為 ，降低溺水事故發生率。
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