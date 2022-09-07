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開心出遊卻忘了愛車停何處 暖警熱心協助30分鐘找回

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

55歲何姓婦人花蓮到台南遊玩，因不熟悉台南的路況，一路都是用導航到達目的地附近停車，昨晚8點多逛完國華街商圈要返回停車地方時，她忘記自己停在哪，在國華街附近找了好久依舊未尋獲，只好至台南市警二分局民權派出所向員警求助，在員警熱心協助下，30分鐘後順利在民生路路邊停車格找到她的愛車。

民權派出所警員方于華、陳科志昨晚上9點多執行巡邏勤務之際，有名女子神情慌張的走進派出所向警方表示：「我忘記我的車停哪了！」警員聽到後，先行安撫該名女子焦急情緒，隨後了解失車原因始末。

據了解，55歲何姓女子是從花蓮帶著母親一起過來台南遊玩，因不熟悉台南的路況所以一路都是用導航到達目的地附近停車，昨晚逛完台南國華街商圈要返回停車地方時，突然忘記自己停在哪條路的路邊停車格，在國華街附近找了好久依舊未尋獲，只好至民權派出所向員警求助，在員警細心的詢問下，何女表示她只記得附近有一棟電信機關建築物。

警方依她口述附近的環境，推測可能是停放於民生路上，於是調閱附近監視器畫面，並由巡邏人員陳科志、方于華前往找尋。藉由車輛行駛過的路線軌跡，於30分鐘內迅速在民生路中華電信旁的路邊停車格找到何女之愛車，何女尋獲愛車後，開心的向員警道謝，並大讚台南警察為民服務態度主動積極，有效率地尋回自己的愛車。

何姓婦人和女兒忘記愛車停在那裡，台南市警二分局警員方于華（左）熱心協助找回。記者黃宣翰／翻攝
何姓婦人和女兒忘記愛車停在那裡，台南市警二分局警員方于華（左）熱心協助找回。記者黃宣翰／翻攝

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