開心出遊卻忘了愛車停何處 暖警熱心協助30分鐘找回

55歲何姓婦人花蓮到台南遊玩，因不熟悉台南的路況，一路都是用導航到達目的地附近停車，昨晚8點多逛完國華街商圈要返回停車地方時，她忘記自己停在哪，在國華街附近找了好久依舊未尋獲，只好至台南市警二分局民權派出所向員警求助，在員警熱心協助下，30分鐘後順利在民生路路邊停車格找到她的愛車。

民權派出所警員方于華、陳科志昨晚上9點多執行巡邏勤務之際，有名女子神情慌張的走進派出所向警方表示：「我忘記我的車停哪了！」警員聽到後，先行安撫該名女子焦急情緒，隨後了解失車原因始末。

據了解，55歲何姓女子是從花蓮帶著母親一起過來台南遊玩，因不熟悉台南的路況所以一路都是用導航到達目的地附近停車，昨晚逛完台南國華街商圈要返回停車地方時，突然忘記自己停在哪條路的路邊停車格，在國華街附近找了好久依舊未尋獲，只好至民權派出所向員警求助，在員警細心的詢問下，何女表示她只記得附近有一棟電信機關建築物。