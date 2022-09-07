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母女失散26年 歸仁警中秋前夕助團圓

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

高雄市陳姓婦人26年前因失智自家中走失，家人遍尋不著，陳婦被民眾發現安置在台中市某安養院。台南市巡佐吳孟宇在身分不明系統發現陳婦的資料後，到安養院訪視陳婦，雖然她記憶有限，提供線索不多，吳仍不放棄，最後查得一筆1996年在高雄市六龜區的失蹤報案紀錄，經聯絡家屬前往指認，終於讓陳家母女在中秋節前團聚。

雖然這不是刑案，也不是當前最受重視警政工作，但總是有一些警察，在繁忙的勤務之餘，用偵辦案件的心情從事「尋人」的工作，默默地幫助弱勢的人，找到回家的路。

54歲陳姓婦人26年前台中市街道遊蕩，經民眾發現報案，由於無法確知身分，台中市政府把她安置在安養院。

台南市歸仁警分局的「尋人高手」巡佐吳孟宇，今年3月間 在身分不明系統發現陳婦的資料後著手調查。吳到安養院去訪視陳婦時，由於婦人記憶有限，提供線索不多，只好逐筆過濾失蹤人口歷史報案紀錄，歷經半年時間，最終查得一筆1996年在高雄市六龜區的失蹤報案紀錄，經聯絡家屬前往安置機構指認，陳姓婦人的身分才終於被解開。

當吳於8月19日帶著婦人的2名女兒及姊姊，到安養院去指認時，陳婦雖已認不出女兒，但聽到是自己失散20多年的親人來找，仍留下感動的眼淚。當女兒輕輕地拭去母親眼角的淚水時，不捨的心情也全寫臉上。

「20多年來，我都想知道媽媽過得好不好？」陳婦38歲女兒說，當年母親從家中走失，她才12歲，轉眼間步入中年，雖26年未見，但媽媽面容仍記憶猶新，對母親的思念也從未止歇。陳女感謝吳孟宇幫忙找回母親，中秋節將到安養院陪母親過佳節。

歸仁警分局分局長邱顯良呼籲，民眾家中若有易走失之家人，可向各縣市政府社會局申請「預防走失愛心手鍊」與「預防走失指紋捺印建檔」，或向所轄警察局、分局申請自願捺印指紋建檔，當警方發現時第一時間確認走失者身分通知家屬，多一分主動關心，也就多一分幫助走失者找到回家的路。

54歲陳姓婦人（身穿紅色上衣）26年前自家中走失，女兒經警方協助，到安養院指認團聚。記者黃宣翰／翻攝
54歲陳姓婦人（身穿紅色上衣）26年前自家中走失，女兒經警方協助，到安養院指認團聚。記者黃宣翰／翻攝

安養院 中秋節

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