基隆海洋廣場民眾目擊落海 一女救起送醫無呼吸心跳

基隆市消防局今天上午6點多，接獲民眾報案，靠近基隆港東岸碼頭的海洋廣場有人落海，市、港消防人員趕至救援，到場後發現有人在海面上載浮載沉，消防人員跳入海中將她救起，再吊掛上岸，沒有呼吸心跳，送醫搶救中。

消防局今天上午6時11分接獲民眾報案，靠近東岸碼頭的海洋廣場有人落海，消防局計出動7車2艇21人，由仁愛分隊小隊長葉世雄指揮救援，到場發現有一名女性在海面上漂浮著，消防人員跳下救援，將一名女性拉起，到岸邊後再吊掛上岸。

落水者為一名中年女性，到院前沒有呼吸心跳，呈現OHCA。由港消救護車送醫院，後續由港警處理。警方表示，落水女性的身份及年紀不明，看穿著是一名中年婦人打扮，目前正在醫院搶救中，落水原因還要進一步了解。

民眾表示，上午6點多人還不多，但有早起運動及上班民眾經過，發現有人落海後立即報警。