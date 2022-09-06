快訊

影／台中情侶浮潛魂斷墾丁 風浪平靜為何溺水？教練不解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中情侶浮潛魂斷墾丁 風浪平靜為何溺水教練不解

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

一對年輕男女今天下午到屏東墾丁後壁湖小峇里海域浮潛，卻意外溺水，其他遊客查覺不對勁，游近救上岸已無生命徵象，送醫仍回天乏術，警方查出兩人同住台中市一起開車南下，研判是對情侶，這起意外也是墾丁海域今夏首件溺斃案。該處是未禁止海域活動的開放性海域，是浮潛熱點，今天水流平穩且無風浪，為何雙雙溺水，連資深潛水教練也不解，案由檢警相驗釐清。

墾管處副處長許書國說，小峇里海域是國家公園一般管制區，因海域範圍不大，為避免碰撞發生意外，只規定在風大的季節禁止立槳活動，其他如游泳、浮潛等海域遊憩活動均未禁止，但遊客應考量自身的技能及身體狀況，若對該水域不熟悉，建議雇請當地業者教練帶領，避免意外發生。

警方調查，今天下午4時20分午，有遊客在墾丁後壁湖小峇里岸際海域，發現一對男女浮潛客載浮載沉、沒有滑水和起身探頭的正常動作，覺得不對勁，立即游近將他們拉上岸，但兩人已無呼吸心跳，消防隊緊急送往恆春在地兩家醫院搶救，仍宣告不治。

警方根據兩人著泳衣，帶呼吸軟管和面鏡等基本浮潛裝備，與岸旁留下的浴巾和沙灘鞋，研判是自由浮潛客，隨後在附近路邊找到兩人的轎車，從車號和皮包中的證件，確認死者身分是住台中市的劉姓男子（32歲）和楊姓女子（29歲），研判同行南下度假玩浮潛的兩人是情侶，已通知雙方家屬南下處理後事。

墾丁水上活動吳姓業者說，後壁湖小荅里位於核3廠出水口右側，有出水口的水泥堤防保護，灣域波浪小、水流穩定，底層有美麗的珊瑚礁生態，是墾丁帶團客浮潛的熱點，也常有遊客自己帶裝備來浮潛，不過，今天灣域的風浪小，不知為何會溺水。

一對情侶今天下午到屏東墾丁後壁湖小峇里海域浮潛卻意外溺水，其他遊客查覺不對勁，游近救上岸已無生命徵象。記者潘欣中／翻攝
一對情侶今天下午到屏東墾丁後壁湖小峇里海域浮潛卻意外溺水，其他遊客查覺不對勁，游近救上岸已無生命徵象。記者潘欣中／翻攝
一對情侶今天下午到屏東墾丁後壁湖小峇里海域浮潛卻意外溺水，其他遊客查覺不對勁，游近救上岸已無生命徵象。記者潘欣中／翻攝
一對情侶今天下午到屏東墾丁後壁湖小峇里海域浮潛卻意外溺水，其他遊客查覺不對勁，游近救上岸已無生命徵象。記者潘欣中／翻攝
一對情侶今天下午到屏東墾丁後壁湖小峇里海域浮潛卻意外溺水，其他遊客查覺不對勁，游近救上岸已無生命徵象。記者潘欣中／翻攝
一對情侶今天下午到屏東墾丁後壁湖小峇里海域浮潛卻意外溺水，其他遊客查覺不對勁，游近救上岸已無生命徵象。記者潘欣中／翻攝

墾丁 溺水 情侶

延伸閱讀

影／1男1女墾丁浮潛溺斃 遊客見不對勁下水搶救晚一步

墾丁秘境2年輕男女浮潛溺水 無生命跡象送醫雙雙不治

影／墾丁「鷹揚」地景裝置 感受融入藝術的半島生態美

嘉義布袋小確幸沙灘 傍晚驚傳海上出現頭髮飄浮傳溺水

相關新聞

影／台中情侶浮潛魂斷墾丁 風浪平靜為何溺水教練不解

一對年輕男女今天下午到屏東墾丁後壁湖小峇里海域浮潛，卻意外溺水，其他遊客查覺不對勁，游近救上岸已無生命徵象，送醫仍回天乏...

影／1男1女墾丁浮潛溺斃 遊客見不對勁下水搶救晚一步

今天下午在墾丁小峇里島海域溺水身亡的1男1女浮潛客，警方在岸上找到兩人的轎車，由證件查出是家住台中市的32歲劉姓男子和29歲的楊姓女子，兩人是男女...

3工人採文蛤觸高壓電線成焦屍 檢警相驗死因出爐

台南檢警追查七股區3名男工人死亡案，昨天下午二點多在台南市立殯儀館相驗遺體，死者家屬神情哀戚到場配合調查。檢察官率法醫相...

內湖公園沿途提領近百萬 北市警逮回詐欺車手、收水手

日前台北市有民眾遭假投資手法詐騙近百萬，警方追查金流，發現郭姓男子提領贓款，交給李姓男子轉交集團上游，近日蒐證完備，分別...

「我無法控制情緒」母為子赴校陳情 當老師面前割腕自傷

張姓女子因兒子在校與同學有糾紛，今午到台北市東湖國小割腕自傷，現場老師見狀制止並報警處理，警方介入後配合救護人員將張女強...

高雄兩車擦撞箱型車衝進民宅翻覆 駕駛命大只受輕傷

高雄28歲徐姓男子駕駛銀色箱型車今天下午行經阿蓮區成功路與頂安街時，與29歲黃姓男子駕駛的紅色轎車發生碰撞；導致銀色箱型...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。