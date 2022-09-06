影／台中情侶浮潛魂斷墾丁 風浪平靜為何溺水教練不解

一對年輕男女今天下午到屏東墾丁後壁湖小峇里海域浮潛，卻意外溺水，其他遊客查覺不對勁，游近救上岸已無生命徵象，送醫仍回天乏術，警方查出兩人同住台中市一起開車南下，研判是對情侶，這起意外也是墾丁海域今夏首件溺斃案。該處是未禁止海域活動的開放性海域，是浮潛熱點，今天水流平穩且無風浪，為何雙雙溺水，連資深潛水教練也不解，案由檢警相驗釐清。

墾管處副處長許書國說，小峇里海域是國家公園一般管制區，因海域範圍不大，為避免碰撞發生意外，只規定在風大的季節禁止立槳活動，其他如游泳、浮潛等海域遊憩活動均未禁止，但遊客應考量自身的技能及身體狀況，若對該水域不熟悉，建議雇請當地業者教練帶領，避免意外發生。

警方調查，今天下午4時20分午，有遊客在墾丁後壁湖小峇里岸際海域，發現一對男女浮潛客載浮載沉、沒有滑水和起身探頭的正常動作，覺得不對勁，立即游近將他們拉上岸，但兩人已無呼吸心跳，消防隊緊急送往恆春在地兩家醫院搶救，仍宣告不治。

警方根據兩人著泳衣，帶呼吸軟管和面鏡等基本浮潛裝備，與岸旁留下的浴巾和沙灘鞋，研判是自由浮潛客，隨後在附近路邊找到兩人的轎車，從車號和皮包中的證件，確認死者身分是住台中市的劉姓男子（32歲）和楊姓女子（29歲），研判同行南下度假玩浮潛的兩人是情侶，已通知雙方家屬南下處理後事。