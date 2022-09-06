內湖公園沿途提領近百萬 北市警逮回詐欺車手、收水手

日前台北市有民眾遭假投資手法詐騙近百萬，警方追查金流，發現郭姓男子提領贓款，交給李姓男子轉交集團上游，近日蒐證完備，分別在台中、桃園將2人查緝到案，依法送辦並持續追查共犯。

警方調查，詐騙集團以假投資手法誘騙民眾匯出近百萬元，7月派出22歲郭男在台北市內湖區大港墘公園周遭找ATM提領贓款，得手後將錢財交給26歲李男，由他轉交上游。

經追查，警方8月鎖定郭、李2人身分，兵分二路逮人，在台中市中區一間網咖內查獲郭男，查扣作案用手機及餘下贓款600元，另在桃園市中壢區將李男查捕到案，警詢後依詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦。