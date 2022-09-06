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「我無法控制情緒」母為子赴校陳情 當老師面前割腕自傷

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

張姓女子因兒子在校與同學有糾紛，今午到台北市東湖國小割腕自傷，現場老師見狀制止並報警處理，警方介入後配合救護人員將張女強制送醫治療。

據悉，42歲張女就讀五年級的孩子在校內與同學發生糾紛，張女下午2時許到東湖國小校門口，要找校內輔導主任，雙方見面後主任表示相關事宜上午已洽談過，詢問張女還有什麼事需要協助，未料張女說「我無法控制自己情緒」，隨後從口袋拿出一把美工刀割右手腕自傷。

該名輔導主任及現場另名老師見狀立刻上前制止，報警處理，轄區康樂派出所員警到場安撫張女，聯繫張女家屬，待張女情緒較穩定後，強制送醫治療。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

救護人員到場將張女送醫治療。記者 李隆揆／翻攝
救護人員到場將張女送醫治療。記者 李隆揆／翻攝

北市

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