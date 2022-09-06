公司負責人與外遇對象發生關係猝死 死因待釐清

嘉義市某公司負責人梁姓男子昨天與外遇對象王姓女子發生性行為時，突然發生異常舉動，隨即送醫急救後仍不治，檢警今天相驗，為猝死，須抽驗檢體送驗釐清死因，家屬無異議。

檢警表示，現年55歲梁姓男子昨天下午與37歲王姓女子在其住處發生性行為，但在過程中，梁男突然發生異常舉動及聲音，王女立即通報119，經嘉義市消防局人員線上指導王女心肺復甦術（CPR），救護人員到場接手，經送醫急救後仍宣告不治。

檢警指出，現場門窗無破壞痕跡，死者梁男身上無明顯傷勢，無留下遺書，初步研判無外力介入。

檢警下午會同法醫相驗，初步判定為猝死，已抽驗檢體確認有無毒、藥物，進一步釐清真正死因。家屬對死因沒意見。