國小導師處罰學生抄課文、來回走樓梯10次 國賠3萬元
新北市一名國小導師因學生上學前未量體溫、未交數學考卷、學導師說話，處罰寫課文，後來改成走1到5樓樓梯10次。學生求償提國賠，士林地方法院認定，導師所為是不當管教，判校方國賠3萬元。
學生主張，去年4月間因上學前未量體溫、未繳交數學複習卷及上課學導師說話，遭罰抄寫3篇課文，3天後因未完成第一篇課文被禁止下課，無適當休息時間，隔天花所有下課時間抄寫第二篇課文，仍無法完成導師所命懲罰，後續導師罰他走1至5樓的樓梯「來回10趟」，還命同學在旁監督，不法侵害身體、健康、自由、學習、受教育權，求償20萬元。
導師主張，學生主動提及用下課時間及打掃時間，分批走樓梯10趟「替換」罰抄課文3遍的輔導管教，因而叮嚀學生注意安全，並請同學陪其在旁，非不當管教。再者，學生提出行政訴訟時，沒有提告感到不適，且未證明受到損害，損害及輔導管教行為無因果關係。
判決指出，導師在處罰學生前，未選擇如口頭糾正、列入日常生活表現紀錄、通知家長協請處理，就命學生抄課文，後續替換成來回走樓梯，導致學生在課堂中間的下課時間，沒有去廁所、喝水、自由走動、舒展身體、精神適度休息，導師處罰的強度足以讓學生不適，認定導師所為屬不法侵害原告身體、健康、自由及受教育等人格權。
「上下樓梯」為學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項的「禁止處罰方式」，法官認定，縱使是學生提議更改處罰方式，導師同意則不能解免責任，此行為屬不當管教，堪認導師舉動確屬違法執行職務，並侵害學生身體、健康、自由及名譽等人格權，校方應負國賠責任，校方應賠償3萬元。
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