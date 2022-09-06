3工人採文蛤觸高壓電線成焦屍 檢警相驗死因出爐

台南檢警追查七股區3名男工人死亡案，昨天下午二點多在台南市立殯儀館相驗遺體，死者家屬神情哀戚到場配合調查。檢察官率法醫相驗二個多小時後，研判吊臂勾到高壓電線，引起火燒車，導致3人死亡。3人都因生前燒傷，熏黑焦碳化，氣管內均有帶血泡沫跟碳粒。

台南市七股區發生採文蛤3名男工人不幸死亡，七股消防分隊人員說，根據車上倖存者黃榮輝說，吊臂正在回收魚塭內採收文蛤機器，誤觸六千多伏特高壓電線，站在採收車車旁三名男工人當場倒地，可能直接被電死，因車子當時還在發動，車上倖存者黃榮輝趕快跳車到車外草叢，接著車子就火全面燃燒。