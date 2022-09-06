四川大地震人道救援 台東縣消防特搜整備待命出發

中國大陸四川日前發生6.8級大地震造成傷亡，台東縣消防局今天上午接獲消防署通知，待命前往大陸人道救援，40名特搜人員完成整裝，備妥精密儀器、破壞、搜索及後勤裝備，等待消防署下令出發。

台東縣消防局搶救科長郭俊宏說，國際人道救援過去由縣市消防局輪值，現改由獲中型搜救國家認證的縣市消防局擔任，目前國內僅消防署國搜中心、台北市、新北市、台東縣消防局獲認證。

郭俊宏說，台東縣消防局特搜員共90人，上午接獲命令後以最快速度整備，中午前已經完成40名特搜員及裝備待命，包括生命探測器、破壞剪和簡單糧食，另所有器具油料因搭飛機必須清乾，待命和消防署等單位整合，前往中國四川人道救援。

台東縣消防局特種搜救隊，曾參與國內台南及花蓮2次重大震災，及高雄氣爆等重大災害搶救，也是參與「國際人道救援工作」輪值縣市之一，今年2月參加內政部消防署辦理各級搜救隊伍能力分級檢測。