四川大地震人道救援 台東縣消防特搜整備待命出發
中國大陸四川日前發生6.8級大地震造成傷亡，台東縣消防局今天上午接獲消防署通知，待命前往大陸人道救援，40名特搜人員完成整裝，備妥精密儀器、破壞、搜索及後勤裝備，等待消防署下令出發。
台東縣消防局搶救科長郭俊宏說，國際人道救援過去由縣市消防局輪值，現改由獲中型搜救國家認證的縣市消防局擔任，目前國內僅消防署國搜中心、台北市、新北市、台東縣消防局獲認證。
郭俊宏說，台東縣消防局特搜員共90人，上午接獲命令後以最快速度整備，中午前已經完成40名特搜員及裝備待命，包括生命探測器、破壞剪和簡單糧食，另所有器具油料因搭飛機必須清乾，待命和消防署等單位整合，前往中國四川人道救援。
台東縣消防局特種搜救隊，曾參與國內台南及花蓮2次重大震災，及高雄氣爆等重大災害搶救，也是參與「國際人道救援工作」輪值縣市之一，今年2月參加內政部消防署辦理各級搜救隊伍能力分級檢測。
今年2月分級檢測中，共有55名搜救人員參加評測，包括36名消防人員、7名義消人員、8名民間團體人員、3名醫護人員、1名土木技師，多次參與移地模擬訓練，及裝備器材整備增補，加上長期救災經驗累積，終於通過地震災害搶救情境式，國家認證中型搜救隊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言