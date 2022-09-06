愛車停台中路邊 單車騎士撞刮一橫
台中市34歲詹姓車主一輛白色轎車停放沙鹿區中山路495巷90號對面，左側車門遭刮一橫，詹姓車主事後調閱監視器發現，昨晨一名男子騎單車莫名撞上愛車，隨後離開，詹憤而報警。警方表示，警方調閱相關監視器追查單車騎士，至於白色轎車是否違停，進一步肇事原因有待警方釐清。
昨天清晨5時許，一名男子騎單車行經沙鹿區中山路495巷90號，莫名撞上一輛路邊停放白色轎車，單車男子隨後離開。車主詹男發現轎車受損，立即報警並調閱路口監視器，畫面拍下單車男撞上車輛後，還撿起掉落手機與物品，隨後離開。
詹男報警並將監視器畫面PO到臉書社群「沙鹿之美」，引起網友討論。有網友認為車輛違停在先，也有網友指出，單車騎士撞到車輛就該報警，不該擅自離開。
清水警分局清水交通分隊表示，單車騎士肇事屬於民事賠償，有無涉及肇逃部分，警方正在追查，進一步肇事原因有待警方釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言