聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中26歲男落入桃色陷阱 領2萬想援交險遭詐騙
台中市26歲鄭男在交友軟體認識美女，相約碰面援交，鄭男聽信對方要先支付2萬元遊戲點數，在超商提款被警方關切。警方起初關心鄭男是否為詐團提領車手，細問下原來是鄭男落入桃紅色陷阱，差點受騙匯出2萬元，警方及時阻詐。
周一晚間7點多，鄭男在沙鹿區一家超商慌張提領現金，清水警分局沙鹿分駐所警方巡邏發現，上前關心鄭男是否為詐騙集團車手，鄭說詞吱吱唔唔，經檢視鄭男手機，原來鄭男在交友軟體認識一名正妹相約見面，鄭進一步要求援交，雙方約定先以遊戲點數交易。
鄭男不疑有他前往超商ATM提領新台幣2萬元，欲前往櫃檯購買點數交付，所幸經警方確認該詐騙手法為常見的援交詐騙，並提供多件類似案例資料讓鄭男參考，順利阻詐。
台中市清水警分局分局長游永中表示，假援交詐騙常見手法為購買遊戲點數，並以「訂金」、「保證金」等理由要求被害人購買點數並交付，待被害人上鉤後，遂使用恐嚇方式讓民眾心生畏懼誤入陷阱並難以自拔。民眾疑似接獲詐騙資訊或是電話時，可撥打165詐騙專線諮詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言