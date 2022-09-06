台中26歲男落入桃色陷阱 領2萬想援交險遭詐騙

台中市26歲鄭男在交友軟體認識美女，相約碰面援交，鄭男聽信對方要先支付2萬元遊戲點數，在超商提款被警方關切。警方起初關心鄭男是否為詐團提領車手，細問下原來是鄭男落入桃紅色陷阱，差點受騙匯出2萬元，警方及時阻詐。

周一晚間7點多，鄭男在沙鹿區一家超商慌張提領現金，清水警分局沙鹿分駐所警方巡邏發現，上前關心鄭男是否為詐騙集團車手，鄭說詞吱吱唔唔，經檢視鄭男手機，原來鄭男在交友軟體認識一名正妹相約見面，鄭進一步要求援交，雙方約定先以遊戲點數交易。

鄭男不疑有他前往超商ATM提領新台幣2萬元，欲前往櫃檯購買點數交付，所幸經警方確認該詐騙手法為常見的援交詐騙，並提供多件類似案例資料讓鄭男參考，順利阻詐。