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台中男撞飛路人害腦漿外露慘死 加速逃瞎扯以為遭槍擊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓男子半夜無照開車超速，過馬路撞上闖紅燈的顏姓男子，害對方彈飛引擎蓋再重摔當場腦組織外露慘死，陳撞人卻逃逸被熱心騎士追攔才落網，但陳一再否認，辯稱自己有被害妄想症，還扯以為遭槍擊才逃跑，法院不採信，依肇逃致死等罪判他1年6月，可上訴。

檢警調查，陳男2020年8月14日凌晨4點多開車經三民路、台灣大道路口，竟超速通過撞上走人行道的顏姓路人，顏當場彈飛到引擎蓋再重摔柏油路面，當場頭部重創腦組織外露，警消獲報緊急將顏送醫但他已經失去呼吸心跳搶救仍不治。

未料陳男沒有下車查看還踩油門逃逸，所幸有熱心路人見狀在後追趕，最終於三民路、民族路口攔停陳男要求他回現場，陳這才像警方坦承肇事。

審理時，陳男辯稱真的不知道有撞到人，還說自己罹有被害妄想症，開車發現擋風玻璃碎裂下以為有人開槍打他，覺得要保護自己生命安全才往前開，後面有人追上來，他冷靜思考自己可能撞到人才回去查看。

法院勘驗監視器、行車記錄器，發現陳確實撞飛顏，且擋風玻璃呈現蜘蛛網狀破裂，引擎蓋鈑金凹陷，當時撞擊聲音頗大，顏更是當場遭撞飛，不採信其辯詞。

法院審酌，陳男無照開車，超速撞死顏男後又擅自逃離現場，罔顧他人安危，犯後始終否認肇逃致死，至今也沒和被害家屬和解，依無照駕車致人於死、肇逃致死罪各判8月、1年2月，應執行1年6月。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

撞飛 監視器

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