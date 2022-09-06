六都急救送醫他最多 台南消防局凃俊宇獲績優救護員

內政部消防署今天表揚「2021年消防績優救護人員」，台南市消防局歸仁高級救護隊凃俊宇是六都「執行急救送醫次數最多者」，110年總共超過800件到院前緊急救護勤務，運用自身知能及技術處理各項危急個案，榮獲消防績優救護人員。

消防局緊急救護科謝佩蓉說，台南市自合併以來，救護件數逐年攀升。是不是經常看到救護車在街道中穿梭？是不是曾經在睡夢中聽到救護車的警報聲呼嘯而過？是不是在遇到急症的時候，腦海裡就浮現119這個號碼？沒錯，消防局一直以來就扮演著緊急救護、危難救助的角色，所有的消防救護人員不分晝夜默默地守護著民眾。

市長黃偉哲表示，替凃俊宇感到開心，也深刻感受所有消防救護同仁的辛苦，尤其這幾年在疫情威脅下，第一線的消防救護承受極大的壓力執行各項任務，所以不論是津貼、裝備、疫苗，市府都一直把消防救護人員擺在第一位，因為消防救護人員一直都是守護城市重要的力量。