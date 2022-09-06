聽新聞
test
0:00 / 0:00
男竊盜慣犯飲料店偷店員萬元手機 500元價格賤賣
台北市一名董姓男子到飲料店消費，順手牽羊偷竊店員放置在收銀機旁的手機，再以零件機名義將萬元手機以500元低價轉賣；警方鎖定董男，通知董到案，他辯稱缺錢花用，要吃飯才下手行竊。警詢後依竊盜罪嫌送辦，並持續調閱追查贓物流向。
據了解，48歲董男無業，身背多項竊盜前科，日前董到中正區的手搖飲店買飲料時，趁著店員轉身製作飲料，迅速將店員放置在櫃檯收銀機旁的手機偷走，並藏在褲子口袋。
事後，店員才發現手機不翼而飛報警；轄區警方中正二分局南昌街派出所獲報，過濾周邊路口監視器，比對特徵順利掌握董男身分，通知他到案。
董辯稱，因缺錢花用，又見到店員將手機放在隨手可及之處，才將手機偷走，但手機設定有密碼無法解鎖，他只好以500元價格賤賣。全案警詢後依竊盜罪送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言