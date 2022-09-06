快訊

影／永和分屍3胞兄看孝順弟弟最後一眼 哭喊：怎麼死這麼慘

連千毅在住處「遭警方逮捕」 疑涉嫌NFT詐騙洗錢

恩恩爸求償「1元國賠」 新北市府3機關審議結果出爐了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男竊盜慣犯飲料店偷店員萬元手機 500元價格賤賣

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

台北市一名董姓男子到飲料店消費，順手牽羊偷竊店員放置在收銀機旁的手機，再以零件機名義將萬元手機以500元低價轉賣；警方鎖定董男，通知董到案，他辯稱缺錢花用，要吃飯才下手行竊。警詢後依竊盜罪嫌送辦，並持續調閱追查贓物流向。

據了解，48歲董男無業，身背多項竊盜前科，日前董到中正區的手搖飲店買飲料時，趁著店員轉身製作飲料，迅速將店員放置在櫃檯收銀機旁的手機偷走，並藏在褲子口袋。

事後，店員才發現手機不翼而飛報警；轄區警方中正二分局南昌街派出所獲報，過濾周邊路口監視器，比對特徵順利掌握董男身分，通知他到案。

董辯稱，因缺錢花用，又見到店員將手機放在隨手可及之處，才將手機偷走，但手機設定有密碼無法解鎖，他只好以500元價格賤賣。全案警詢後依竊盜罪送辦。

董男偷手搖飲店內的手機。記者邱奕能／翻攝
董男偷手搖飲店內的手機。記者邱奕能／翻攝

竊盜 偷竊

延伸閱讀

不滿街友騷擾 苗栗思覺失調女持刀殺人 二審仍判12年

影/妙齡女超巿吞壽司吐出再放回 父致歉：她精神不穩

竊盜慣犯凌晨到宮廟偷走25元零錢 須付出600倍代價

飲料店遭YouTuber嫌難喝　網紅鳳梨怒揭黑幕

相關新聞

影 ／採文蛤枉死！台南七股兩兄弟觸電成焦屍 父逃死目睹慘劇

台南七股區今晨發生3名工人採收文蛤時觸電被燒成焦屍，初步調查，已近中秋，正是忙出貨，當時採收作業已完工，正收尾中，不料最...

台南七股貨車吊臂採蛤蜊 3工人先遭高壓電倒再被燒死

台南市七股區今天發生採蛤蜊三名男工人不幸死亡，七股消防分隊人員說，根據從貨車上逃出的倖存工人說，吊臂誤觸6千多伏特高壓電...

七股貨車吊臂疑勾到高壓電線起火 3工人燒成焦屍

台南市七股區今天發生採蛤蜊三名男工人不幸死亡，疑貨車吊臂不慎勾到高壓電起火，車內3名工人受困，台南...

四川大地震人道救援 台東縣消防特搜整備待命出發

中國大陸四川日前發生6.8級大地震造成傷亡，台東縣消防局今天上午接獲消防署通知，待命前往大陸人道救援，40名特搜人員完成...

愛車停台中路邊 單車騎士撞刮一橫

台中市34歲詹姓車主一輛白色轎車停放沙鹿區中山路495巷90號對面，左側車門遭刮一橫，詹姓車主事後調閱監視器發現，昨晨一...

台中26歲男落入桃色陷阱 領2萬想援交險遭詐騙

台中市26歲鄭男在交友軟體認識美女，相約碰面援交，鄭男聽信對方要先支付2萬元遊戲點數，在超商提款被警方關切。警方起初關心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。