男竊盜慣犯飲料店偷店員萬元手機 500元價格賤賣

台北市一名董姓男子到飲料店消費，順手牽羊偷竊店員放置在收銀機旁的手機，再以零件機名義將萬元手機以500元低價轉賣；警方鎖定董男，通知董到案，他辯稱缺錢花用，要吃飯才下手行竊。警詢後依竊盜罪嫌送辦，並持續調閱追查贓物流向。

據了解，48歲董男無業，身背多項竊盜前科，日前董到中正區的手搖飲店買飲料時，趁著店員轉身製作飲料，迅速將店員放置在櫃檯收銀機旁的手機偷走，並藏在褲子口袋。

事後，店員才發現手機不翼而飛報警；轄區警方中正二分局南昌街派出所獲報，過濾周邊路口監視器，比對特徵順利掌握董男身分，通知他到案。