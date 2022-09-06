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技術差撞倒圍牆還肇逃 小貨車駕駛下場變這樣

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

「歡迎光臨五南社區！」今天上午8點多，苗栗縣通霄鎮位在台1線與海福路口的五南社區紅磚牆，突遭1輛小貨車擦撞毀壞，肇事車輛未停車善後，竟當場肇逃離開現場，警方據報調閱相關路口監視器，以車追人，已通知車主到案說明中。

警方指出，詹姓送貨員上午駕駛小貨車送貨，由台一線北往南行駛，至海福路右轉時，不慎擦撞路邊五南社區裝置藝術紅磚牆，導致牆角及部分牆面磚塊碎落一地，詹男肇事後未依規定處置離開現場；經路人發現報案後，警方調閱相關路口監視器，半小時左右即鎖定車輛，目前已通知到詹男，將依違反道路交通管理處罰條例開單告發。

詹男初步坦承技術差肇事，並稱說趕著送貨才離開現場，今晚下班後會到案說明。五南社區發展協會則指出，該裝置磚牆已有多年，是社區門面，初步損失的修復金額還不清楚，將請廠商估算後要求肇事駕駛賠償修復。

五南社區門面紅磚牆被撞壞，導致牆角及部分牆面磚塊碎落一地。圖／通霄警方提供
五南社區門面紅磚牆被撞壞，導致牆角及部分牆面磚塊碎落一地。圖／通霄警方提供
五南社區門面紅磚牆被撞壞，導致牆角及部分牆面磚塊碎落一地。圖／通霄警方提供
五南社區門面紅磚牆被撞壞，導致牆角及部分牆面磚塊碎落一地。圖／通霄警方提供

監視器 裝置藝術

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