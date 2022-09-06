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七股魚塭工人觸電3死 塭主遭勒令停工送辦 最高罰30萬

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南七股魚塭貨車吊臂今晨觸電釀3死，台南市政府勞工局說，第一時間已勒令停工，依據違反職業安全衛生法，將黃姓塭主送辦，最高罰30萬元。

台南市政府勞工局說，經調查，因接近架空電線場所從事工作移動式起重機，有因接觸或接近該電路引起感電之虞者，未與對地電壓6900伏特高壓電線保持距離，且未設置護圍、或於該電路四周裝置絕緣用防護裝備等設備或採取移開該電路措施，亦未有監視人員監視，導致接觸高壓電線，造成3名工人當場觸電、被燒成焦屍。移動式起重機也被燒到碳化、幾乎只剩下骨架。

勞工局長王鑫基表示，本案對架空電線或電氣機具電路接近場所從事移動式起重機作業時，應保持界線距離並設置護圍。且移動式起重機需確認吊掛作業是否符合安全條件，如移動式起重機作業方法、吊掛方法及運搬路徑，避免吊掛作業時發生感電。

勞工局說，將啟動職災勞工個案主動服務計畫，協助罹災者家屬，並要求雇主依勞動基準法第59條給予相關補償。

勞工局職安健康處處長李炫昌說，本案已勒令現場停工，依法將雇主移送司法偵辦，違反職業安全衛生法設施部分將處最高罰鍰30萬元，其餘相關違反法規部分，一律嚴格查處，並分別依規定祭出重罰。另將檢視與本案類似作業場所實施輔導，並加強對事業單位宣導，以預防類似災害發生。

台南七股魚塭吊車觸電3死，台南市政府勞工局說，第一事件已勒令停工，將塭主送辦，最高罰30萬元。記者謝進盛／攝影
台南七股魚塭吊車觸電3死，台南市政府勞工局說，第一事件已勒令停工，將塭主送辦，最高罰30萬元。記者謝進盛／攝影

重機 勞工局 台南

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