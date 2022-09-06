北警眼尖發現路上「三牌」怪車 資源回收男被送辦

55歲唐姓男子駕駛小貨車行經台北市承德路七段停等紅燈，北投分局石牌派出所巡邏員警眼尖發現，小貨車車身噴漆號碼紊亂不清，且前後懸掛的車牌不同，攔下這輛「三牌」怪車，查出唐男涉嫌侵占他人遺失的車牌，全案查扣車輛並依法送辦。

北投分局指出，石牌派出所警員陳一銘、黃巧芳，日前在下午2時頂著38度的高溫巡邏，發現承德路七段停等紅燈的白色小貨車車身噴漆號碼紊亂不清，他們立即查詢車牌，發現車頭後方懸掛車牌逾檢註銷，上前盤查。

員警發現小貨車前後車牌、車身號碼是三個不同的車號，經查，前車牌已遭報案遺失註銷，側邊車號與後方車牌同屬逾檢註銷。員警驚呼「這位老兄，你開的到底是甚麼車？」唐男拿不出車籍證明，只好開啟車頭，由警方、拖吊人員尋找線索，最後在陳年沾滿汙垢與油漬車身找到車身號碼與側車車號相同。

唐男涉嫌侵占他人遺失的車牌，遭函送法辦。唐男供稱，他原本資源回收公司上班，但公司倒閉失業，只好接手公司的報廢車輛，繼續經營回收業，但原本的前後車牌早被收走，為了生活拿了公司已註銷的車牌、路上撿到的車牌，東拼西湊、鋌而走險從事資源回收業。

唐男哽咽的說，「沒車我要怎麼辦？」請求警方不要收走小貨車。警方指出，唐男必須結清積欠的稅金、罰單、道路通行費等罰緩，約2萬多元，並辦妥相關手續，才能領回小貨車。